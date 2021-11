Kritiker sehen keinen Mehrwert

Ihrer Kritik am geplanten Logistikzentrum im Gewerbegebiet am Beisenbusch verliehen UBG, SPD und Klimaliste mit einer Protestaktion am Schlaun-Denkmal Nachdruck. Gestartet wurde eine Unterschriftenaktion gegen das Projekt.

„Wenn da ein großes Möbelhaus hinkäme, dann hätten wir wenigstens was davon“, meinte Brigitte Kleinschmidt von der UBG. Das würde Gewerbesteuer einbringen und Kunden anlocken. Mit weiteren UBG-Mitgliedern sowie Mitgliedern der Klimaliste und der SPD fand am Donnerstagnachmittag am Schlaun-Denkmal eine Demonstration mit Infovorträgen und Unterschriftensammlung gegen das geplante Logistikzentrum der Firma Agravis im Gewerbegebiet am Beisenbusch statt.