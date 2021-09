Kultur auf sieben Quadratmetern

„Auf einmal ging alles ganz schnell“, freut sich Kulturkoordinatorin Lea Jockisch, die jetzt den Kultur-Container der Gemeinde Nottuln in Empfang nehmen konnte. Bereits seit Februar liefen die Planungen zur Umsetzung des Kulturprojektes, das mithilfe der Leader-Kleinprojekte realisiert werden konnte. Am 19. September (Sonntag) kann der Container nun nach langem Warten feierlich eröffnet werden, berichtet die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung.

„Aufgrund der weltweiten Materialengpässe dauerte auch die Lieferung des Containers deutlich länger als gedacht – und konnte vorab nicht genau datiert werden. Umso mehr freuen wir uns, ihn nun endlich präsentieren zu können“, so Jockisch.

Die Idee dahinter: Der Container kann als mobiler Kulturort von Vereinen, Unternehmen oder Privatpersonen für Kunst und Kultur jeglicher Art genutzt werden und dabei flexibel den Ort wechseln. Von kleinen Ausstellungen, Konzerten, Performances oder zur Bewerbung von Veranstaltungen ist in dem sieben Quadratmeter „kleinen“ Materialcontainer (299 x 244 x 259 cm), der mit Licht und einem Stromanschluss ausgestattet ist, alles denkbar.

Was mit dem Container möglich sein kann, wird bereits die Eröffnung am 19. September um 16 Uhr auf dem Stiftsplatz zeigen, zu der alle Interessierten eingeladen sind (3G-Nachweis erforderlich): „Das Eröffnungsprogramm soll eine kleine Wundertüte werden – so wie der Container selber“, verrät Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes.

Bis der Container für die Eröffnung in den Ortskern umziehen darf, steht er bei der Firma Giesker und Laakmann, die nicht gezögert hat, die Zwischenlagerung bis zur großen Einweihung zu sponsern. Zukünftig soll der Container jedoch in erster Linie unterwegs sein – in den Ortsteilen und darüber hinaus. „Als Leader-Förderprojekt ist es unser Anliegen, den Container auch durch die gesamten Baumberge ziehen zu lassen und diese so zu vernetzen. Sowohl die Kommunen als auch Kulturschaffende sind eingeladen, den Container für kulturelle Zwecke zu nutzen“, erklärt der Bürgermeister, der direkt zu Beginn seiner Amtszeit die Idee zum Projekt hatte.

„Das Interesse ist bereits groß, und die ersten Terminanfragen sind schon eingegangen – auch, wenn ich hier und da noch ein paar Berührungsängste wahrnehme. Ich kann nur dazu ermutigen, den Container auszuprobieren. Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch“, erklärt die Kulturkoordinatorin. „Er kann zu Vereinsfesten eingesetzt werden oder als kleiner Hingucker bei Unternehmensfeiern. Auch der Kulturbeirat hat bereits angekündigt, ihn beispielsweise für ‚Kultursprechstunden‘ nutzen zu wollen“.