Künftig 32 Stellplätze auf der Fahrbahn?

Wegen der Verkehrsbehinderungen durch den ruhenden Verkehr soll die Steinstraße in Nottuln eine neue Parkregelung erhalten. Der Mobilitätsausschuss berät darüber am Dienstag (23. August).

Parkende Autos am rechten Fahrbahnrand, parkende Autos am linken Fahrbahnrand. Nichts Ungewöhnliches für die Steinstraße in Nottuln. Wer dort mit dem Pkw unterwegs ist, weiß, dass er mit Behinderungen rechnen muss. Die Gemeinde Nottuln möchte diese Situation nun ändern und plant die Einführung einer generellen Parkregelung. Künftig soll das Parken nur noch auf markierten Flächen und in den bestehenden Parkbuchten erlaubt sein. Eine solche Regelung ist zum Beispiel bereits für die Burgstraße umgesetzt worden.

Zahlreiche Einsätze des Ordnungsamtes

Mit dem Thema befasst sich am Dienstag (23. August) der Ausschuss für Umwelt und Mobilität in öffentlicher Sitzung (ab 19 Uhr, Bürgerzentrum Schulze Frenking in Appelhülsen).

Die Gemeindeverwaltung spricht in ihrer Sitzungsvorlage von Verkehrsbehinderungen, auch für den Busverkehr. Das Ordnungsamt verzeichne zahlreiche Einsätze zur Steuerung des ruhenden Verkehrs. Nun soll eine neue generelle Parkregelung für eine Verbesserung sorgen.

Ein Planungsbüro hat im Auftrag der Gemeinde eine Lösung erarbeitet. Ziel sei es gewesen, so die Verwaltung, einen ungehinderten Busverkehr sicherzustellen und gleichzeitig möglichst viele Stellplätze auf der Fahrbahn zu schaffen. Nach dem Vorschlag des Büros sollen in der Steinstraße zwischen Einmündung Dülmener Straße und Ortsrand insgesamt 32 Stellplätze auf der Fahrbahn markiert werden. Hinzu kommen elf Stellplätze in Parkbuchten, die jetzt schon vorhanden sind. Die Gemeinde hält die künftig 32 markierten Stellplätze auf der Fahrbahn für ausreichend. Denn nach Beobachtungen in den Abendstunden würden derzeit rund 23 Stellplätze im Fahrbahnbereich benötigt.

Kosten von rund 15 000 Euro

Die CDU-Ratsmitglieder Regina Theopold und Georg Schulze Bisping begrüßen die geplante neue Parkregelung. Während der Bürgersprechstunden im Rahmen des Kommunalwahlkampfes sei von den Anwohnern angeregt worden, hier eine Parkordnung zu schaffen, erinnert Georg Schulze Bisping. Stimmt der Ausschuss dem Vorschlag zu, sollen rund 15 000 Euro im Haushaltsplan 2023 für die Umsetzung eingestellt werden.

Weitere Themen im öffentlichen Sitzungsteil: Zwischenbericht zum Mobilitätskonzept; Sanierung der Brulandstraße Appelhülsen; Grünen-Antrag „Einsatz von Solarlaternen für die Straßenbeleuchtung“; Errichtung von Trinkwasserbrunnen in der Gemeinde im Rahmen eines LEADER-Projekts; Mitgliedschaft im Verband „Kommunen für biologische Vielfalt“; Werkzeugkoffer – Klimafreundliches Bauen und Wohnen in Nottuln und Beratungen zum Nachtragshaushalt.