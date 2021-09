Kyrillisches Alphabet im Zentrum

Kennen Sie das kyrillische Alphabet? Am kommenden Sonntag (26. September) kann man in Nottuln auf unterhaltsame Weise etwas darüber erfahren.

Am kommenden Sonntag (26. September) wird der „Europäische Tag der Sprachen“ gefeiert. Aus diesem Anlass werden seit 2001 jedes Jahr Veranstaltungen zur Förderung der Sprachenvielfalt und der Fähigkeit, andere Sprachen zu sprechen, durchgeführt. Auch in Nottuln wird das am Sonntag der Fall sein. Die Elterninitiative „Jan Bibijan“ und die Bulgarische Schule Münster laden dazu von 14 bis 16 Uhr auf den Stiftsplatz ein.



Zu sehen ist dort das „Bulgarische-Buchstaben-Projekt“. Die Kunstinstallation von Teodora Radeva und Kyrill Zlatkov besteht aus acht Originalbänken in Form der Buchstaben des kyrillischen Alphabets, die im lateinischen und griechischen Alphabet keine grafischen Entsprechungen aufweisen. Das Projekt kombiniert Typografie, Poesie und funktionales Design und schafft neue Orte zum Lesen. Begleitet werden alle aus Holz gefertigten Sitzbänke mit Informationen zum kyrillischen Alphabet in deutscher Sprache sowie von Gedichten zeitgenössischer bulgarischer Autoren auf Deutsch.

Das „Bulgarische-Buchstaben-Projekt“

Das kyrillische Alphabet ist nach dem lateinischen und griechischen das dritte offizielle Alphabet in der Europäischen Union. Es wird von über 300 Millionen Menschen in mehr als zehn Ländern verwendet, erklärt die Elterninitiative „Jan Bibijan“ in einer Pressemitteilung. Es entstand im neunten Jahrhundert.

Das Kunstprojekt wird im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der deutsch-bulgarischen Elterninitiative „Jan Bibijan“ und der Bulgarischen Schule Münster ausgestellt. Es soll dazu beitragen, „das Bild Bulgariens in Nottuln zu bereichern und auch als bulgarischer Gruß an das Land Nordrhein-Westfalen gesehen werden“, wie die Veranstalter ankündigen.

Zur Eröffnung der Ausstellung hat der Nottulner Ulf Georgiew, der Vorsitzender der Elterninitiative ist, neben Werner Jostmeier als Honorarkonsul der Republik Bulgarien in Nordrhein-Westfalen auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Kulturkoordinatorin Lea Jokisch eingeladen.

Ausstellung, Musik und Tanz im Ortskern

Von 14.30 bis 16 Uhr tritt die Band „Ani Lozanova Acoustic“ auf, die Rock-Musik mit bulgarischen Musikern und Chorbegleitung mit Eltern, Schülerinnen und Schülern der Bulgarischen Schule macht. Dr. Dr. Irene Tzanova wird Lyrik und Prosa bulgarischer Autoren vortragen, und das Tanzensemble der Elterninitiative wird Tänze aus Bulgarien vorführen.

Die Skulpturen-Ausstellung wird durch den Landesverband Westfalen-Lippe und die Gemeinde Nottuln gefördert. Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit dem Honorarkonsulat der Republik Bulgarien in NRW und dem Bulgarischen Kulturinstitut in Berlin.