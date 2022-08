Lady Gaga flimmert über die Leinwand

Nottulns historischer Ortskern wird am letzten Augustwochenende zu einem großen Freiluftkinosaal. Gezeigt werden unter anderem die Filme „Generation Beziehungsunfähig“ und „A star is born“.

Auf dem Stiftsplatz wird eine große Luftkissen-Leinwand aufgestellt. An zwei Abenden wird der historische Ortskern so zum Freiluft-Kinosaal.

Gleich zweimal verwandelt sich am letzten Augustwochenende (26. und 27. August) der Stiftsplatz im historischen Ortskern in einen Open-Air-Kinosaal. Am Freitag wird am frühen Nachmittag die große Luftkissen-Leinwand installiert, und 500 Stühle für die Gäste werden bereitgestellt. Möglich macht es das Energieunternehmen Westnetz, dass sich mit seinem Angebot an den Bürgermeister wandte.

Neben spannender cineastischer Unterhaltung nach Sonnenuntergang wird vorweg ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Die Koordination dessen liegt in den Händen des Vereins „Kunst & Kultur Nottuln“, der bei der Durchführung tatkräftig von der Gemeindeverwaltung und weiteren Vereinen unterstützt wird.

Musik von der „Hale-Bopp-Big-Band“

An beiden Abenden werden um 18 Uhr Ortsführungen angeboten und jeweils um 18 und 19 Uhr Kirchturmführungen. Ab 19 Uhr ist am Freitagabend die „Hale-Bopp-Big-Band“ zu hören. Auf der Großleinwand ist anschließend gegen 20.30 Uhr die Liebeskomödie „Generation Beziehungsunfähig“ zu sehen, die das Dating-Leben einer Generation amüsant beleuchtet.

Samstag reisen vier Damen aus Köln an, die ab 19 Uhr mit „Choco con Chili“ ein ausgefallenes Repertoire an Weltmusik präsentieren. Bevor mit „A star is born“ die Erfolgsgeschichte von Lady Gaga gezeigt wird, gibt es noch ein kleines Schmankerl aus der Region auf Plattdeutsch zu sehen. Der Film entstand vergangenes Jahr unter der Regie von Ulla Wolanewitz zur Ausstellung „Heimat“, die in der Kolvenburg zu sehen war.

Etliche Vereine unterstützen „Kunst & Kultur“

„Selbstverständlich ist für ausreichend Schmausen mit genüsslichen Brausen auch entsprechend gesorgt“, betont „Kunst & Kultur Nottuln“. Den Getränkestand organisieren die Eltern und Schüler der Abschlussklasse 2023 der Liebfrauenschule Nottuln. Der Ortsverband der Landfrauen bietet Wein- und Käsespezialitäten an. „Nottuln & Friends“ sorgt für Leckeres vom Grill. „Kunst & Kultur Nottuln“ flankiert das heitere Kinotreiben auf dem Stiftsplatz mit dem Angebot von Popcorn. Für alle Fälle ist auch die Ortsgruppe des DRK vor Ort.

Das Open-Air-Vergnügen ist kostenfrei. Zu wünschen ist allen Beteiligten ein entsprechend günstiges Wetter an beiden Abenden, damit das Open-Air-Vergnügen im einzigartigen Ambiente des historischen Ortskerns zu einem wunderbaren Erlebnis wird.