Landwirte bekommen viel Lob

Deutlich mehr als 1000 Menschen haben sich am Samstagabend allein im Nottulner Ortskern versammelt, um die Trecker-Lichterfahrt der Landwirte aus Nottuln und Umgebung zu sehen. Und wer geduldig bis 19 Uhr ausharrte, wurde nicht enttäuscht: An die 100 weihnachtlich geschmückte große und kleine Trecker zogen an der Menschenmenge vorbei und begeisterten Kinder wie Erwachsene gleichermaßen. Die Kolonne war so lang, dass sie sich fünf- oder sechsmal um die altehrwürdige St.-Martinus-Kirche hätte winden können. Während die ersten Trecker über die Stiftsstraße in Richtung Mauritzstraße den Ortskern hinter sich ließen, rollten über die Schlaunstraße immer noch zahlreiche Trecker in den Ortskern. Mehr als 20 Minuten dauerte die Vorbeifahrt.