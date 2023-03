Eisenbahn-Bundesamt überarbeitet Aktionsplan Schiene

Wie sehr stört in Appelhülsen der Lärm des Personen- und Güterzugverkehrs auf der Strecke Münster - Ruhrgebiet? Im Rahmen der Überarbeitung des Lärmaktionsplanes Schiene können Bürger nun dem Eisenbahn-Bundesamt Lärmprobleme mitteilen.

Wenn in Appelhülsen über Belastungen durch Verkehrslärm gesprochen wird, sind meist zwei herausragende Lärmquellen gemeint: zum einen das Dauerrauschen der Autos und Lkw auf der Bundesautobahn 43 und zum anderen der Personen- und Güterzugverkehr auf der Strecke Münster - Ruhrgebiet. Letztere Lärmquelle steht nun im Fokus einer Überprüfung, an der sich auch die Appelhülsener Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Das Eisenbahn-Bundesamt überarbeitet seinen sogenannten Lärmaktionsplan und bittet dafür auch um die Hilfe derer, die vom Eisenbahnlärm betroffen sind. Noch bis zum 24. April läuft eine Öffentlichkeitsbeteiligung, in deren Rahmen die Bevölkerung Hinweise zu Lärmproblemen geben kann.