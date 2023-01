„Lassen Sie nicht nach!“

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine finden wöchentliche Friedensgedenken in Nottuln statt. Anlässlich der Einweihung des neuen Friedenspfahles am Freitagabend hat Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes betont, wie sehr ihn dieser Einsatz der Bürgerinnen und Bürger stolz auf die Gemeinde mache.

Im Rahmen des wöchentlichen Friedensgedenkens haben am Freitagabend Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Robert Hülsbusch von der FI den Friedenspfahl vor dem Rathaus eingeweiht.

Die Reihe der wöchentlichen Friedensgedenken in der Gemeinde ist am Freitagabend mit der Einweihung des Friedenspfahls vor dem Nottulner Rathaus in das neue Jahr gestartet. Knapp 70 Frauen und Männer ließen sich trotz der nasskalten Witterung nicht davon abhalten, der kleinen Feierstunde beizuwohnen.