Laute Rockmusik lockt auf die Tanzfläche

„Rock´n´Roll never dies!“ - und auch nicht die Nottulner Rocknacht. Und dass die Fortsetzung dieses Events in Nottuln möglich ist, verdankt das Rockforum Holger Rosenboom, wie es in einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt. Am Samstag (11. März) öffnen sich für alle Rockfans aus nah und fern die Türen zum „Burgsaal“. Laute Rockmusik wird diese empfangen und sofort auf die Tanzfläche locken. Bis nachts um zwei.

Chemie stimmte

Die DJs Klaus Lipper und Robert Hülsbusch legen auf. Das Team von Holger Rosenboom sorgt für eine tolle Atmosphäre und natürlich für reichlich Getränke aller Art. Mit dem neuen Gastwirt, der die Gaststätte Denter übernommen hat und in eine neue Zukunft führen wird, trafen sich nun die beiden DJs, um alles Organisatorische zu besprechen. „Die Chemie stimmte sofort“, freute sich Robert Hülsbusch. „Holger ist im Rockclub Nottuln aufgenommen! Für ihn ist es die erste Rocknacht, für uns die 41.!“

Burgsalle anders aufgeteilt

Der Burgsaal wird ein wenig anders aufgeteilt. Was bleibt ist – klar – eine große Tanzfläche. Neu ist auch die Abstimmung der Hits, die um Mitternacht gespielt werden. Abgestimmt wird nicht mehr mit einem Handzettel, sondern jeder kann sich digital mit dem Smartphone beteiligen. Die Auswertung übernimmt der Rechner. Und: Um Mitternacht werden die Fragen, die das Leben bedeuten, geklärt sein: Beatles oder Rolling Stones, Hardrock oder Kuschelrock, Deutsche Songs oder Englische, Oldies oder neue Scheiben? Schon jetzt kann man sich über die Internetseite des Rockforum oder über einen QR-Code an der Abstimmung beteiligen. Alle Teilnehmer kommen in einen digitalen Lostopf. Verlost werden zwei Gutscheine (noch analog) für das Lokal Rosenboom.

Gestartet mit einem „Special“

Gestartet wird wie immer um 20 Uhr mit einem „Special“. 60 Minuten lang wird eine Band per Video präsentiert. Und ab 21 Uhr rocken dann wieder die Baumberge. Tanzbarer Rock von A wie AC/DC bis Z wie ZZ TOP.

Der Erlös überweist das Rockforum an die Friedensinitiative Nottuln für deren Spendenaktion zugunsten der Ärzte ohne Grenzen, die in Syrien den Erdbebenopfern helfen.

www.rockforum-nottuln.de