Lebensmittel retten und Geld sparen

Die Familien-Mix-Kiste mit zehn Kilogramm Obst und Gemüse ist eindeutig der Renner. Mannshoch stapeln sich diese Kisten immer dienstags bei Laura Bahceci am Rotdornweg 13b in Appelhülsen. Ein Kühl-Lkw bringt diese und andere Lebensmittel vormittags zu ihr, am Nachmittag kommen dann die Kunden, wobei der Begriff „Kunde“ aus Sicht der 34-jährigen Appelhülsenerin nicht zutreffend ist. „Das sind alle Lebensmittelretter“, betont Laura Bahceci, so wie sie selbst. Wöchentlich sind es rund 100 bis 150 Männer und Frauen, die bei ihr online bestelltes Obst, Gemüse und auch verpackte Lebensmittel zu einem günstigen Preis abholen. Lebensmittel, die trotz guter Qualität gar nicht in den Handel gekommen sind und auf dem Müll landen würden. Welch eine Verschwendung.

