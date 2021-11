Die fleißigen Bäckersleute (v.l.): Daniel Hullermann, Malte Schürkötter und Frauke Schiewerling aus dem Leitungsteam der Pfadfinder, Markus Schürkötter, Kassenwart im Trägerverein, und Kathrin Klein vom Café am Stiftsplatz.

Am Freitag waren die Nottulner Pfadfinder – wie schon im vergangenen Jahr – wieder in der Backstube des Cafés am Stiftsplatz aktiv. Konditormeister Markus Schürkötter, der Kassenwart im Trägerverein der Pfadfinder ist, produzierte mit dem Leitungsteam der Pfadfinderschaft erneut leckere Printen.