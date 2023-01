Lenfers bei 101 Einsätzen dabei

Zu 132 Einsätzen rückte der Löschzug Appelhülsen der Freiwilligen Feuerwehr im vergangenen Jahr aus, und 101 Mal war Clemens Lenfers mit dabei. Eine Teilnahmequote, die bislang in diesem Löschzug nicht erreicht worden war.

Nicht nur die Jubilare des Feuerwehrlöschzugs Appelhülsen konnten sich am Samstagabend über gut bestückte Frühstückskörbe freuen. „Das hatten wir noch nie“, unterstrich Löschzugführer Patrick Castelle, als er während der Generalversammlung im Bürgerzentrum auch Clemens Lenfers mit solch einem Präsent ehrte. Erstmals habe ein Kamerad an Einsätzen im dreistelligen Bereich teilgenommen. Lenfers war bei 101 der insgesamt 132 in 2022 geleisteten Einsätzen dabei.

Dafür verdiente er sich reichlich Applaus von den zahlreichen anwesenden Feuerwehrmännern und -frauen, darunter auch den beiden Leiter der Nottulner Feuerwehr, Udo Henke und seinem Stellvertreter Joachim Kruse. „Alle sind 2022 sicher nach Hause gekommen“, blickte Henke zufrieden auf die Einsätze des vergangenen Jahres zurück.

Etliche Stunden in die Ausbildung investiert

Und da neben den Einsätzen auch etliche Stunden in die Ausbildung investiert wurden, hatte der Leiter der Feuerwehr einige Urkunden für Beförderungen dabei. Als Erster konnte sich Max Heinen über sein Vorwärtskommen vom Anwärter zum Feuerwehrmann freuen. Stephanie Bertling wurde zur Oberfeuerwehrfrau und Leaven Wollhöwer zum Oberfeuerwehrmann befördert. Robert Wolken und Jost Quante sind nun Unterbrandmeister. Und Benedikt Terbille ist zum Hauptbrandmeister aufgestiegen.

Auch Löschzugführer Castelle und sein Stellvertreter Achim Glombitza gratulierten. Weitere Glückwünsche übermittelten sie den Jubilaren. Bereits im letzten Jahr konnte Karl Hensmann auf 70 Jahre bei der Feuerwehr zurückblicken, berichtete Castelle. Er habe seine Urkunde zu Hause übergeben bekommen. Nun folgte ihm Heinz Daldrup mit 70-jähriger Mitgliedschaft nach und wurde mit Urkunde und Präsent geehrt. Für 50 Jahre bei der Feuerwehr wurde Wilhelm Winkelsett ausgezeichnet und schließlich Clemens Lenfers für seinen herausragenden Einsatz in 2022.

Patrick Castelle (l.) und Achim Glombitza (r.) ehrten (v.l.): Clemens Lenfers, Wilhelm Winkelsett, Heinz Daldrup, Benedikt Terbille und Stephan Gesterkamp. Foto: Marita Strothe

Voraussichtlich im Mai werde er, weil er umzieht, die Appelhülsener Wehr verlassen, erklärte Hauptbrandmeister Benedikt Terbille. Dank und gute Wünsche gab es von den Löschzugführern. Als Aufmerksamkeit für die anwesenden Kameradinnen und Kameraden hatte Stephan Gesterkamp außerdem einen speziellen Feuerlöscher mit flüssiger Füllung mitgebracht.

Steigende Einsatzzahlen

Und die hatten sich die Mitglieder des Löschzugs Appelhülsen auch verdient. Von den aktuell 71 Personen gehören 18 zur Ehrenabteilung, acht zur Jugend und 45 Wehrleute sind aktiv. Neben den 2104 Stunden, die sie in 2022 für die 132 Einsätze erbracht haben, leisteten sie weitere 4037 Stunden für Ausbildung, Dienstabende und weitere Aktivitäten. Bei den gestiegenen Einsätzen, in 2021 waren es 113, lag die Technische Hilfe mit 76 Prozent an erster Stelle.