Unter dem Motto „Die Zugabe – Best of 20 Jahre Rocknacht“ steigt zum letzten Mal eine Rocknacht in der Gaststätte Denter in Nottuln. Das Rockforum will zum Abschied von dieser Location noch einmal alles geben.

Die letzte Rocknacht in der Gaststätte Denter in Nottuln rückt näher. Das Motto: „Die Zugabe – Best of 20 Jahre Rocknacht“. Ende des Jahres gehen die Lichter in der bekannten Location an der Burgstraße 7 aus. Ein neuer Pächter soll nicht kommen, teilen die Organisatoren der Rocknacht in einem Pressetext mit.

Rockforum sucht eine neue Location

„Geben wir also noch mal alles“, so Klaus Lipper, Klaus Möllers und Robert Hülsbusch vom Rockforum. „20 Jahre lang haben wir regelmäßig dort abgefeiert. Am 19. November wollen wir noch einmal ausgelassen feiern. Danach ist Schluss. Allerdings sind wir auch auf der Suche nach einer neuen Bleibe für die Rocknacht. Vielleicht können wir ja den Ort am Abend schon bekannt geben.“

Auch Corona spiele wieder mit, heißt es in der Ankündigung weiter. Den unangenehmen Begleiter könne man leider nicht so schnell loswerden. Deshalb gilt folgende Regel für den Einritt: Jeder Besucher der Rocknacht muss sich tagesaktuell mit einem Selbst- oder Bürgertest auf eine Corona-Infektion testen. Ein Besuch der Rocknacht darf nur bei einem eindeutig negativen Ergebnis erfolgen.

Special zum Auftakt

Gestartet wird die Rocknacht um 20 Uhr mit einem Special. „Best of“ ist das Thema des Abends. 60 Minuten lang präsentieren die DJs das Beste der zurückliegenden Specialjahre. Und auch bei den Charts um Mitternacht heißt es noch mal „Best of“. Die erfolgreichsten Hits aus 20 Jahren Rocknacht werden aufgelegt.

Ab 21 Uhr ist bei „Rock Nonstop“ Rock vom Feinsten angesagt. „Wir rocken die Baumberge mit Rock von A wie AC/DC bis Z wie ZZ TOP“, versprechen die Organisatoren. Ob „Hardrock“ oder „Rock of Heart“, alles ist dabei bis 2 Uhr nachts. Natürlich mit Bands wie Deep Purple, Steppenwolf, AC/DC, Black Sabbath, Pink Floyd, den Rolling Stones oder Jethro Tull und Status quo.

Der Eintritt zur Rocknacht kostet 5 Euro.