Letzter Corona-Test nach 101 Tagen

101 Tage lang wurden im Corona-Testzentrum des Sportvereins Fortuna Schapdetten Proben genommen und untersucht. Am Sonntag war der letzte Öffnungstag. Sportverein und Testteam zogen Bilanz.

Zogen Bilanz für das Corona-Testzentrum in Schapdetten (v.l.): Apotheker Michael Enseling, Testerin Sofia Appelt, Initiatorin Martina Lengers und Testerin Verena Hörbelt.

„Unser Ziel war es von Anfang an, das Leben für die Menschen hier einfacher zu machen“, betont Martina Lengers. Die Schapdettenerin ist Beisitzerin im Vorstand des Sportvereins Fortuna und hatte zu Beginn des Jahres die Idee, in in dem Dorf eine Corona-Teststation anzubieten. Bei dem ersten und dem zweiten Vorsitzenden des Sportvereins, Ulrich Kontny und Uwe Mende, rannte sie mit dem Vorhaben offene Türen ein.