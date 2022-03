Licht aus für einen friedlichen Planeten

Am Samstagabend wird in Nottuln die Beleuchtung der Gebäude der Gemeindeverwaltung sowie der katholischen und evangelischen Kirche abgeschaltet. Damit soll ein Zeichen gesetzt werden.

Nottuln beteiligt sich an der Earth Hour

Die Gemeinde Nottuln ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Aktion Earth Hour zu beteiligen.

Mit der Earth Hour am Samstag (26. März) fordern Menschen weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz. Um 20.30 Uhr schalten sie für eine Stunde das Licht aus. Auch Nottuln ist dabei: Im Stiftsdorf wird die Beleuchtung der Gebäude der Gemeindeverwaltung sowie der katholischen und evangelischen Kirche abgeschaltet.

In diesem Jahr geht es bei der Earth Hour nicht nur um den Klimaschutz und damit um den Erhalt der Lebensgrundlagen. Die Earth Hour will ebenfalls ein Zeichen für den Frieden setzen, erklärt die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung.

Martina Marquardt-Wißmann, Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde, sowie die Gleichstellungsbeauftragte und Ehrenamtskoordinatorin Vanessa Kalkhoff bitten alle Nottulnerinnen und Nottulner, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour steht in diesem Jahr nicht nur für Klima- und Umweltschutz, sondern auch für die Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine. Mit dem symbolischen Lichtausschalten können wir am Samstag ein Zeichen für Frieden, Klimaschutz und unseren lebendigen Planeten setzen.“

„Mit dem Hashtag #LichtAusNottuln können alle Nottulnerinnen und Nottulner ihre Verbundenheit mit der Gemeinde verdeutlichen“, ermuntern Martina Marquardt-Wißmann und Vanessa Kalkhoff zum Teilen des Aufrufs in den in den sozialen Netzwerken.