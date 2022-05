Licht des Friedens weitergeben

Seit Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Seit Wochen wird dagegen in Nottuln protestiert. Dieses Mal kamen fast 130 Teilnehmer zum Friedensgedenken am Stiftsbrunnen.

„Wenn wir einander ins Gesicht schauen, in die Augen blicken und uns als Menschen wahrnehmen, so unterschiedlich wir auch sein mögen, dann können wir die Dunkelheit, Ablehnung und Feindschaft überwinden.“ – Carola Ansmann, Anne Gerding und Martina Zbick luden die fast 130 Teilnehmenden an der freitäglichen Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine rund um den Stiftsbrunnen ein, ihrem jeweiligen Nächsten ins Gesicht zu schauen und eine der mitgebrachten Kerzen anzuzünden, um mit dem Licht die Hoffnung auf Frieden weiterzugeben.

Leichter Wind kam auf, als die Nottulnerinnen und Nottulner und auch die Ukrainerinnen, die wieder gekommen waren, ihre Kerzen entzündeten, sodass sie diese mit den Händen schützen mussten. Aber das tat der ruhigen, nahezu andächtigen Stimmung rund um den Stiftsbrunnen keinen Abbruch.

Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine Zum Friedensgedenken am Stiftsbrunnen hatten sich wieder viele Notttulnerinnen und Nottulner aber auch Ukrainerinnen eingefunden. Es war eine ruhige, friedliche und versöhnliche Athmosphäre Foto: Iris Bergmann

Zuvor hatten die drei Vertreterinnen des Pfarreirates St. Martin durch die Mahnwache, unter anderem mit einem ökumenischen Friedensgebet, geführt. Darija Gerding kam dieses Mal nicht als Übersetzerin zum Einsatz. Das Friedensgebet, eine Geschichte aus den Erzählungen der Chassidim, war auf Englisch übersetzt auf einem Zettel verteilt worden. „Wir haben bewusst eine weltumspannende Sprache gewählt“, erklärte Carola Ansmann. Man wolle dadurch die Solidarität mit allen Geflüchteten ausdrücken.

So konnten auch viele das Lied „Blowing in the Wind“ mitsingen. Pfarrer Franz Anstett unterstützte mit seiner Gitarre musikalisch das weitere Lied „Herr, gib uns deinen Frieden“.

Und so war auch die Stimmung rund um den Brunnen: friedlich, ruhig und versöhnlich. „Wir hoffen, dass das Licht des Friedens auch in ihrem Alltag weiter leuchtet“, verabschiedeten die Frauen des Pfarreirates die Anwesenden.