Live-Genuss nach langer Abstinenz

„Blues in Nottuln“ landet mit „Club des Belugas“ einen Volltreffer

Nottuln

Ein wenig näher kommen – der Song der Band „Club des Belugas“ hatte am Samstagabend seine Premiere im Stiftsdorf und war Programm. Der Verein „Blues in Nottuln“ hatte wieder zum Konzert geladen und mit dem Engagement der „Nujazzer“ nicht nur einen Volltreffer gelandet, sondern auch für ein volles Haus in der Alten Amtmannei gesorgt.

Iris Bergmann