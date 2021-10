Löcher in den frisch renovierten Plätzen

„Wahrscheinlich haben sie die Schläuche voll aufgedreht und so Löcher in den Boden gespült“, berichtet Dominik Mielert-Reiners, der Vorsitzende des Tennis-Vereins. Dort ist man verständlicherweise über den Vorfall verärgert. Schließlich durften sich die Mitglieder des Vereins erst im Frühjahr über eine umfangreiche Sanierung von fünf der sechs vereinseigenen Plätze freuen, die nur durch einen Zuschuss in Höhe von 46.000 Euro durch das NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte“ möglich wurde. Kaum eine ganze Saison sind die Plätze in Topzustand gewesen, bevor nun wieder eine Instandsetzung nötig ist.

Materieller Schaden hält sich wohl in Grenzen

Immerhin: „Der materielle Schaden hält sich wahrscheinlich in Grenzen“, hofft Mielert-Reiners nach Rücksprache mit dem Platzwart. Zwar seien gleich an mehreren Stellen auf zwei Plätzen nun deutliche Löcher zu sehen. Die obere Ascheschicht wurde dort weggespült und Teile der darunter liegenden Tragschicht freigelegt. „Die Freiluftsaison ist aber vorbei. Wir werden die Löcher jetzt mit Ziegelmehl zumachen und der Rest erfolgt im Rahmen der normalen Instandsetzung im Frühjahr“, sagt der Vorsitzende. Der ärgert sich aber natürlich trotzdem über die Sachbeschädigung.

Der Verein hat deshalb auch Anzeige gegen unbekannt erstattet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei an die Dienststelle in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/79 30.