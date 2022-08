Ludwig Wegesin übernimmt die Leitung

Fester Bestandteil des Jahresprogramms des Männergesangvereins Nottuln (MGV) ist das Familienfest im Sommer. Bisher wurde dabei immer auch ein Schützenkönig ermittelt. „Angesichts des Ukraine-Krieges hat sich der Vorstand bewusst dafür entschieden, auf das Schießen zu verzichten“, erklärte Vorsitzender Franz Josef Hund im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gastgeber waren auch in diesem Jahr Christine und Heinz Everding-Austrup, deren Hof wieder ein stimmungsvolles Ambiente bot. Im Schatten der großen Obstbäume ließ es sich auch bei hochsommerlichen Temperaturen gut aushalten. Mit Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken und Leckereien vom Grill ging es in einen schönen Nachmittag. Begleitet von Akkordeon und Gitarre wurde natürlich auch manches bekannte Lied gesungen.

Familienfest im stimmungsvollen Ambiente

Gute Stimmung verbreitete sich nicht nur beim Familienfest. Auch eine personelle Veränderung sorgt in den Reihen des MGV für einen optimistischen Blick nach vorne. Mit Ludwig Wegesin hat der Chor einen neuen Leiter gefunden. Dieser konnte aus familiären Gründen nicht am Sommerfest teilnehmen und hatte sich deshalb den Sängern bereits bei der jüngsten Probe vorgestellt.

„Die Elf verfolgt mich. Drei Chöre habe ich jeweils elf Jahre geleitet“, erklärte er schmunzelnd. Spontaner Kommentar eines Sängers: „Dann haben wir jetzt bis 2033 einen Chorleiter.“ Auch Peter Amadeus Schneider begrüßte seinen Nachfolger. Franz Josef Hund bedankte sich bei Schneider für sein ehrenamtliches Engagement als Dirigent. „Er hat uns in einer prekären Situation unterstützt, ein wahrer Freund des MGV“, würdigte der Vorsitzende diesen Einsatz. Die Sangesbrüder dankten Schneider mit großem Beifall.

Dank und Beifall für Peter Amadeus Schneider

Die Vita des neuen Chorleiters ist beeindruckend. Der MGV hat sich mit Ludwig Wegesin einen echten „Hochkaräter“ ins Haus geholt. Wegesin studierte an der Kirchenmusikschule Aachen und der Musikhochschule Detmold und absolvierte das C-Examen für Orgel, Klavier, Harmonielehre und Gehörbildung im Bistum Münster. Er war jahrelang hauptamtlicher Kantor und Chorleiter am Ludgerus-Dom in Billerbeck. Durch Weiterbildungen spezialisierte er sich auf den Bereich Chor- und Orchesterleitung.

Ludwig Wegesin pflegt internationale Kontakte, unter anderem zum Chefdirigenten des Staatssinfonieorchesters Kaliningrad, Arkadi Feldmann. Neben anderen Orchestern arbeitete Wegesin auch mit der Philharmonia Hungarica und dem Folkwang-Orchester Essen zusammen.

Aufgrund einer Empfehlung hatte Franz Josef Hund Kontakt mit Wegesin aufgenommen. Man traf sich zu einem Vorgespräch und wurde sich schnell einig. „Ich freue mich für unseren Chor, dass wir Ludwig Wegesin als Dirigenten gewinnen konnten“, so ein zufriedener Franz Josef Hund.