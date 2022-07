Luis Lammers neuer König

Fast ganz Schapdetten schien am Wochenende auf den Beinen zu sein, um wieder ein Schützenfest zu feiern. Und es gab einen neuen König, der seinem Ur-Opa nacheiferte.

Vor über 80 Jahren schoss Ferdinand Rütering den Holzvogel ab und wurde Schützenkönig. Am Samstag trat Luis Lammers in die Fußstapfen seines Urgroßvaters und sicherte sich mit dem 225. Schuss die Königswürde des Schützenvereins Schapdetten. Ihm zur Seite steht Victoria Telesca als Königin. Somit hat nun auch Schapdetten ein neues Regentenpaar und Nils Appelhans und Louisa Kötter können nach drei Jahren in den wohlverdienten Majestäten-Ruhestand gehen.