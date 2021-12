Lukas Thiemann ackert sich zum Weltpokal

Der Daruper Lukas Thiemann hält den „World Champion League 2021“-Pokal in seinen Händen. Gemeinsam mit zwei weiteren Experten aus Norddeutschland und Ostwestfalen sicherte er sich den Titel in der „Farming Simulator League“.

Da hatte der Paketbote letzte Tage doch einiges zu schleppen. Schließlich ist der „World Champion League 2021“-Pokal, den Lukas Thiemann seit ein paar Tagen bei sich beheimaten kann, nicht von Pappe, sondern aus feinstem Edelstahl, der einige Kilogramm auf die Waage bringt.

Diese besondere Auszeichnung der „Farming Simulator League“ eroberte sich der 18-Jährige im Team mit zwei anderen Experten aus Norddeutschland und Ostwestfalen. Der Clou: Um diesen Sieg zu erringen, mussten die Drei noch nicht einmal ihre heimischen Gefilde verlassen. Beim „Farming Simulator“ handelt es sich um ein Videospiel, das vom Computer zu Hause gespielt wird. Dabei geht es um, wie der Name es schon vermuten lässt, Geschicklichkeit und Schnelligkeit bei landwirtschaftlichen Aktivitäten.

Virtuell Korn dreschen und Strohballen pressen

Da gilt es virtuell Korn zu dreschen und in Silos unterzubringen, Strohballen zu pressen und diese an einen Bestimmungsort zu bringen, um sie dort entsprechend zu stapeln. Diese Fähigkeiten dürfen Dreier-Teams in zahlreichen Turnieren unter Beweis stellen. „Man muss sich das vorstellen wie eine Bundesliga“, erklärt der Champion und „Kapitän“ seiner Crew, die mit „Trelleborg“ den Namen ihres Sponsorens trägt. „16 Teams treten an und spielen über das Jahr etwa zehn Turniere.“

Dabei machte sich „Trelleborg“ ganz schnell einen Namen. Das große Finale war natürlich ursprünglich „live“ geplant. Das hätte den „IT-Sportlern“ am 5. Dezember einen Ausflug zum Spiele-Hersteller nach Zürich in die Schweiz beschert. Doch auch hier sorgte Corona für den unglückseligen Strich durch die Rechnung, wie schon so oft dieses Jahr. Ansonsten wäre das „Team Trelleborg“ nach Paris, Kattowitz, Italien und nach Dänemark gereist.

Erstmalig entdeckt hat der Daruper den „Farming Simulator“ bereits als Sechsjähriger, und hat ihn dann doch für einige Jahre wieder aus den Augen verloren, bis sich nun von der noch aktuellen 2019er-Version infizieren ließ.

Familie fiebert beim Finale vor dem Fernseher mit

„Wir haben das schon kritisch beäugt“, gesteht seine Mutter Ulrike Gehrmann schmunzelnd. „Als er erstmalig damit um die Ecke kam, dass er mit Kollegen, die er nur aus dem Internet kennt, zu einem Turnier nach Erlangen fährt, sind wir erstmal aus allen Wolken gefallen.“ Aber nun denn, die Anreise und die Unterbringung übernahm der Veranstalter und „Trelleborgs“ Erfolg sprach für sich. Der Befürchtung, dass Lukas Spielsucht gefährdet ist, widerlegt er damit, dass er auch im „analogen“ Sport sehr aktiv ist. Er spielt selber Fußball, trainiert eine Mannschaft und außerdem macht er eine Ausbildung zum Elektriker.

Während er sich Anfang Dezember von 10 bis 17 Uhr in seinem Zimmer dem Finale stellte, fieberte die ganze Familie am Fernseher bei der Liveübertragung mit. Der neue Glasfaseranschluss sorgte beim „Streaming“ für eine saubere und störungsfreie Übertragung für die Fangemeinde.

Champions peilen neue Ziele an

Auch die Großeltern verfolgten die Übertragung ganz gespannt und drückten die Daumen. Sicherlich hätte auch Opa Josef, der seines Zeichens Müller war, sich vom digitalen Korndreschen begeistern lassen und eine wahre Freude an dem Erfolg seines Enkels gehabt. Neben Pokal und Medaille krönte ein kleines Preisgeld den Erfolg.

Wie geht es weiter? Die „Trelleborgs“ warten schon gespannt auf die neue Edition vom „Farming Simulator“, die 2022 auf den Markt kommen soll. Das wird spannend. Soviel ist jetzt schon sicher.