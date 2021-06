Macher im Unruhestand

Als Unternehmer weltweit gefragt und gefordert, widmet sich Hans-Jürgen Meyer auf dem Familienhof nahe Nottuln noch immer der Förderung des Reitsports, aus dem er selbst kommt und in dem er selbst auch erfolgreich war.

Ein Routinier und erfolgreicher Unternehmer tritt an, den 1967 in Münster gegründeten Förderkreis Olympische Reiterspiele e.V. (FORS) in eine neue Ära zu führen. Hans-Jürgen Meyer aus Nottuln, mit Familie daheim auf einem traumhaft schönen eigenen Gräftenhof, wählt auch mit 68 Jahren gerne die Herausforderung statt den Ruhestand.