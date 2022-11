Magische Reise ins Jenseits

Schauspieler Christian Wirmer präsentierte auf Einladung der Hospizbewegung einen Monolog nach dem Buch „Morgen und Abend“ von Jon Fosse. Darin geht es ums Sterben, aber auch ums Leben. Wirmer zog das Publikum mit seiner Darbietung in seinen Bann.

Schauspieler Christian Wirmer präsentierte auf Einladung der Hospizbewegung in der Alten Amtmannei einen Monolog nach dem Buch „Morgen und Abend“ von Jon Fosse.

„Das war magisch“, begeistert sich eine Zuschauerin und trifft es damit auf den Punkt. Was der Schauspieler Christian Wirmer am Donnerstagabend in der Alten Amtmannei darbot, war Schauspiel, das unter die Haut ging.