Mahnwache am Stiftsbrunnen

Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen am Freitagabend an der vom Rupert-Neudeck-Gymnasium gestalteten Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Alle versammelten sich wieder am Stiftsbrunnen, stellten dort Kerzen auf, hatten Friedensfahnen und Transparente mitgebracht.

Rupert Neudeck-Gymnasium gestaltet Mahnwache für den Frieden Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger nahmen auch diesmal an der Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine teil. Treffpunkt war wieder der Stiftsbrunnen im Nottulner Ortskern. Die Mahnwache war diesmal von Schülern, Lehrern und Eltern des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gestaltet worden. Foto: Ludger Warnke

In verschiedenen Textbeiträgen stellten Schüler- und Elternvertreter wie auch die Schulleiterin die Gedanken und Erlebnisse der vom Krieg heimgesuchten Menschen in der Ukraine vor. Auch ein Brief von Christel Neudeck wurde verlesen: Dass so viele Menschen nun vereint gegen den Krieg seien, das sei ein Hoffnungsschimmer.