Märchenhafte Beziehung wird lebendig

Die Nottulner Pfarrkirche St. Martinus - hier mit einer speziellen Beleuchtung des Altarraums - ist Ort einer ganz besonderen Veranstaltung in der Reihe Klosterlandschaft Westfalen-Lippe. Zu jedem Briefwechsel und Märchen wird eine andere Lichtstimmung in der St.-Martinus-Kirche erzeugt.

Die wunderschöne St.-Martinus-Kirche wird einmal mehr zum spannenden Kulturraum. Am 21. November (Sonntag) um 16 Uhr können dort die Zuhörerinnen und Zuhörer einer märchenhaften, von Orgel und Harfe begleiteten Lesung lauschen.

Gelesen und frei erzählt werden Texte aus den Briefen Jenny von Droste Hülshoffs, der Schwester der Dichterin Annette von Droste Hülshoff, und des Märchen- und Sagensammlers Wilhelm Grimm, Märchen und Sagen aus dem Münsterland und andere.

Margarete Rademacher, Droste-Darstellerin, Sängerin, Märchenerzählerin und Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft, im historischen Kleid. Foto: Hans H. Gabbert

Die Nottulnerin Margarete Rademacher, ausgewiesene Droste-Expertin, hat diese Premierenveranstaltung für die Reihe „finde dein Licht“ der Arbeitsgemeinschaft Klosterlandschaft Westfalen-Lippe organisiert. Nottuln als Standort eines ehemaligen freiweltlich-adeligen Damenstifts ist damit zum zweiten Mal bei dieser, die ganze Region umspannenden Kulturreihe dabei.

„Mit ‚finde dein Licht‘ möchten wir alle ermutigen, mit Hoffnung und Optimismus in die Zukunft zu schauen“, betont LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. Ein gerade in Pandemiezeiten wichtiger Anspruch.

Margarete Rademacher hat die von der Gemeinde Nottuln geförderte Kulturveranstaltung als Dialog zwischen den historischen Figuren angelegt. Aus den Briefen, die sich Jenny von Droste Hülshoff und Wilhelm Grimm geschrieben haben, wird deutlich, dass ihre Beziehung über die einer reinen Brieffreundschaft hinausging. Vor allem Jenny habe regelrechte Liebeserklärungen geschrieben, erzählt Margarete Rademacher. „Die Veranstaltung vermittelt das Lebensgefühl der damaligen Zeit, entführt in die Romantik.“

Jedem Briefwechsel folgt ein Märchen, das musikalisch begleitet wird. Da dürfen die Zuhörer gespannt sein, wie die Orgel das Knarren einer Tür, Hufgeklapper oder andere Geräusche erzeugt, wie Harfe und Orgel interagieren. Zu jedem Briefwechsel und Märchen wird eine andere Lichtstimmung erzeugt.

Für die Premiere hat Margarete Rademacher, die selbst Droste-Darstellerin, Sängerin, Märchenerzählerin und Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft ist, ein hochkarätiges Team von Musikern und Erzählern gewonnen:

Kelley Kucaba: Die in Deutschland lebende US-Amerikanerin, promovierte Germanistin und seit 2014 Märchenerzählerin, ist Mitglied der Gilde der Märchenerzähler der Europäischen Märchengesellschaft und erzählte unter anderem bei Grimmwelt in Kassel und auf Märchenkongressen.

Elisabeth Georges: Die Liebe zur plattdeutschen Sprache führte sie zur Niederdeutschen Bühne am Theater Münster. Seit 1975 gehört sie zum Ensemble. Neben zahlreichen Bühnenrollen hat sie über drei Jahrzehnte als Hörspielsprecherin beim WDR viele Charaktere geprägt.

Matthias Klesy: Der Schapdettener schlüpft in die Rolle des Wilhelm Grimm. Er war Mitglied des Amateurtheaters „Philharmonie Fechenheim“ sowie der Trierer Operngastspiele der Städtischen Bühnen Frankfurt. Vielen ist er bekannt als Ensemblemitglied der Städtischen Bühnen Münster mit Soloverpflichtung und als Gründer der Theatergruppe „Bühnenecho Schapdetten“.

Für den musikalischen Part wirken mit:

Ronja Ehrbar (Harfe): Durch das Bild eines Harfe spielenden Engels in einem Buch ihrer Großmutter fasziniert, begann sie mit sechs Jahren mit dem Harfenunterricht. Fünfmal nahm sie am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil und gewann jeweils 1. Preise sowie Sonderpreise. 2020 folgte beim Bundeswettbewerb „Wespe in Freiburg“ ein Solistenpreis für hervorragende Leistungen sowie im Mai 2021 ein 1. Preis beim Internationalen Musik-Wettbewerb in Verona. Die 15-Jährige besucht bereits im vierten Semester als Jungstudentin die Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf bei Dozentin Fabiana Trani.

Heiner Block: Lebte und studierte Kirchenmusik von 1985 bis 1990 in Berlin. Seit 1990 ist er Kirchenmusiker an St. Martinus in Nottuln. Eine Vielzahl an Projekten, Konzerten und Musicals hat er durchgeführt. Sein jüngstes Projekt ist die „Orgelmusik zur Marktzeit“, die sich großer Beliebtheit erfreut.

Die Veranstaltung „finde dein Licht – märchenhafte Freundschaft“ findet am 21. November (Sonntag) um 16 Uhr in der St.-Martinus-Kirche statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Für die Teilnahme sind die Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten (derzeit 3G-Regel mit Ausweispflicht). Weitere Infos: Margarete Rademacher, 01 76/23 72 35 91