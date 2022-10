Marienschule frischt die Freundschaft auf

Schöne Graffiti mit Motiven aus dem Ort gibt es nicht nur in Appelhülsen, sondern auch in Frankreich, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fahrt nach Saint-Amand-Montrond feststellen konnten.

Die St.-Marienschule Appelhülsen war jetzt mit einigen Schülerinnen und Schülern aus den Klassen 3 und 4 in Nottulns französischer Partnerstadt Saint-Amand-Montrond. „Es war uns in diesem Jahr endlich wieder möglich, den Schüleraustausch mit einer französischen Grundschule, der École Saint-Joseph, zu aktivieren“, freut sich Schulleiterin Angelika Wiedau-Gottwald.

Mit dabei waren einige ehemalige Schüler, die die weiterführende Schule Jean-Valette besuchten. Insgesamt waren 35 Kinder und Jugendliche mit dabei. Als Begleitpersonen waren neben der Schulleiterin und Doris Evermann-Soujon, die den Austausch in ihrem Ruhestand weiter betreut, auch Helmut Walter vom Partnerschaftskomitee, eine Mutter, eine Großmutter und vier Abiturientinnen.

Zwischenstopp in Paris

Auf der Hinfahrt machte die Gruppe einen mehrstündigen Zwischenstopp in Paris, besichtigte den Eiffelturm und machte eine Bootsfahrt auf der Seine. Abends kamen die Gäste in Saint-Amand-Montrond an und wurden von ihren Gastfamilien herzlich begrüßt.

Am folgenden Tag waren die Grundschüler in der École Saint-Joseph und die älteren Schüler im Collège Jean-Valette, um dort am Unterricht teilzunehmen, aber auch verschiedene Aktivitäten mitzumachen. So stellten die Grundschüler Fahnen her und es wurde am Nachmittag Handball gespielt.

Der nächste Tag gehörte den Familien, die ihren Gastschülern unterschiedliche Angebote machten. Wieder einen Tag weiter besuchte die Gruppe eine historische Schule (von Anfang des 20. Jahrhunderts) und bekam eine Führung durch das Schloss Peufeilhoux. Am Nachmittag fand dann der offizielle Empfang beim Bürgermeister und ein Stadtspiel zum Kennenlernen von Saint Amand statt. Auf dem Rückweg machte die Gruppe einen Abstecher nach Paris, wo sie sich bis zum Abschlussfeuerwerk im Euro-Disney-Land vergnügte.

„Es war ein tolles Erlebnis für alle“, ist Angelika Wiedau-Gottwald begeistert. Und natürlich freut sie sich schon auf den Gegenbesuch der Grundschülerinnen und Grundschüler aus Saint-Amand-Montrond, der für den Juni des nächsten Jahres geplant ist.