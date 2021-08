Martinibote fällt Corona nicht zum Opfer

Der Martinimarkt fällt der Corona-Krise zum Opfer, doch der Männergesangverein Nottuln hat sich dazu entschieden, den Martiniboten herauszugeben. Dieser Brauch soll weiter gepflegt werden. Ende Oktober erhält jeder Haushalt in Nottuln die Zeitung des MGV. Vorsitzender Franz Josef Hund: „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, zumindest diese Tradition aufrechtzuerhalten.“

Er bedankt sich bei den Inserenten, „die trotz der schwierigen Lage mit ihren Anzeigen das Erscheinen möglich machen“. Gleichzeitig geht ein Dankeschön an Peter Perner, Rolf Heinrich Lampe und Helmut Brandes für ihre Arbeit bei der Gestaltung des Martiniboten.

Die Zustellung erfolgt jetzt mit Unterstützung der Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrganges des Rupert-Neudeck-Gymnasiums.

Das war die gute Nachricht. Die traurige: „In diesem Jahr wird es vermutlich weder Proben noch Konzerte geben“, so Hund. Und: „Wie es im kommenden Jahr weitergeht, kann zurzeit niemand sagen.“ Der Vorstand halte es aber für wichtig, dass sich die Chorgemeinschaft trotzdem regelmäßig treffe, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Der Vorstand plant, einen Sängerstammtisch ins Leben zu rufen. „Wir können uns gut vorstellen, einmal im Monat in geselliger Runde zusammenzusitzen“, blickt der Vorsitzende auf die nächsten Monate. Der Vorstand werde in nächster Zeit die Sangesbrüder über die genauen Modalitäten informieren.