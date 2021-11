Martinszug mit 1000 Teilnehmern

Rekordverdächtige rund 1000 Kinder, Eltern und Großeltern haben am Freitagabend am Nottulner Martinszug teilgenommen. Nach der Corona-Zwangspause in 2020 hatte sich die St.-Martini-Bruderschaft entschlossen, in diesem Jahr den Martinszug wieder zu organisieren.

Foto: Ludger Warnke