Matthias Klesy ist jetzt Ehrenmitglied

Seit Freitag hat der SV Fortuna Schapdetten einen neuen Geschäftsführer. Einstimmig benannten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahreshauptversammlung im Hotel „Zur alten Post“ Peter Rüschhoff-Nadermann zum Nachfolger von Sebastian Hartz, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Bei der turnusmäßig ebenfalls erforderlichen Wahl des Zweiten Vorsitzenden wurde Uwe Mende für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Zu Beginn der Versammlung hatten die Anwesenden des im Dezember verstorbenen Ehrenvorsitzenden Heinz Rütering gedacht und der Vorsitzende Ulrich Kontny an dessen zahlreiche Verdienste für den Verein und Schapdetten erinnert. Die Protokolle der letzten Jahreshauptversammlung sowie die Berichte der Abteilungen lagen den Mitgliedern als Tischvorlagen vor.

Peter Rüschhoff-Nadermann neuer Geschäftsführer

Ulrich Kontny konnte im Bericht des Vorstands trotz Corona über einiges Positive informieren. So sollen im Sommer der neue Bouleplatz offiziell eingeweiht und dort dann auch voraussichtlich die Ehrungen der diesjährigen Jubilare vorgenommen werden. Mit Bedauern äußerte sich der Vorsitzende dagegen zum sehr zögerlichen Umbau der Umkleideräume in der Sporthalle und blickte sorgenvoll auf die Entwicklung der Energiekosten des Vereins. Er berichtete, dass sich diese bereits in den letzten Jahren vor der aktuell zu erwartenden Preissteigerung kontinuierlich erhöht hätten. Sebastian Hartz hatte Erfreuliches zur Mitgliederstatistik zu berichten. Zum 1. Januar gehörten dem Verein 622 Personen an. Den größten Zuwachs hatte die Bogensportabteilung mit 15 Neumitgliedern, die mit dafür sorgten, dass die Gesamtzahl im Schapdettener Sportverein trotz Corona nicht sank.

Schatzmeisterin Ricarda Kontny stellte anschließend in ihrem Bericht die Kassenstände zum 31. Dezember 2020 und 2021 gegenüber und verdeutlichte, dass coronabedingt nur wenige Einnahmen verbucht werden konnten. „Sehr ordentlich und fehlerfrei“, lobte Karsten Danker, der zusammen mit Manuel Heumann die Kassen geprüft hatte, deren Führung, so dass die Anwesenden seinem Antrag auf Entlastung zustimmten. Von den Mitgliedern bestätigt wurde anschließend auch Matthias Stüper als Jugendleiter. Es folgten die Teilvorstandswahlen von Peter Rüschhoff-Nadermann und Uwe Mende sowie die Wiederwahl der beiden Kassenprüfer.

Ulrich Kontny (r.) gratulierte Matthias Klesy mit einer Flasche Fortuna-Wein zur Ehrenmitgliedschaft. Foto: Marita Strothe

„Ein Antrag liegt vor“, informierte Ulrich Kontny danach über das Ersuchen, Matthias Klesy die Ehrenmitgliedschaft des Vereins zu verleihen. Einstimmig befürwortete die Versammlung diese Auszeichnung für den Gründer und langjährigen Leiter der Theaterabteilung. Klesy freute sich sehr, als Kontny ihm mit einer Flasche Fortuna-Wein und Vereinskrawatte gratulierte und bedankte sich ganz herzlich bei den anwesenden Mitgliedern.

Zum guten Schluss verlas der Vorsitzende die Namen der diesjährigen Jubilare. Acht Sportlerinnen und Sportler sind 25 Jahre im Verein und sieben 40 Jahre. Auf 50 Jahre kann Frank Rademacher zurückblicken. Auch wenn die Feier der Jubilare erst im Sommer stattfinden soll, gratulierte Ulrich Kontny den fünf Anwesenden. Neben Rademacher waren das an diesem Abend Karsten Danker und Uwe Mende (40 Jahre) sowie Pa­trick Heumann und Nils Appelhans (25 Jahre).