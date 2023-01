Mehr als 400.000 Euro in die Hand genommen

Henrik Alichmann von „Glasfaser Außenbereich Nottuln“ (r.) überbrachte nach der Vereinsauflösung eine Spende in Höhe von 2336,34 Euro für die Aktion „Jedem Kind ein Mittagessen“ – sehr zur Freude von Gerhard Schmitz von der Bürgerstiftung Nottuln. Eine Spende in exakt gleicher Höhe ging an die Aktion „Lichtblicke“.

Foto: Hubert Wilmer