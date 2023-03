Mehr Kunden für den Dorfladen gewinnen

378 Mitglieder zählt die Schapdettener Bürgergenossenschaft. Der von ihr betriebene Dettener Dorfladen geht in sein zehntes Jahr. Allein das sei schon ein großer Erfolg, hieß es am Donnerstagabend vonseiten des Vorstands und des Aufsichtsrates. Allerdings fällt der wirtschaftliche Erfolg sehr unterschiedlich aus. Jahre mit einem Überschuss wechseln sich ab mit Jahren mit einem negativen Geschäftsergebnis. Das Jahr 2022 schloss der Dorfladen mit einem Minus von rund 25.000 Euro ab. "Der Dorfladen ist nicht pleite", betonte Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Michael Schwarzenau. Denn von der Substanz her sei man stabil. Aber ein dauerhaftes Defizit will die Genossenschaft natürlich vermeiden. Strukturelle Weichenstellungen sollen dabei helfen, zu einer dauerhaft positiven Ertragslage zu kommen.

