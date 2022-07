Mehrere kranke Bäume werden gefällt

Sie sind in die Jahre gekommen oder krank: So mancher Straßenbaum in Nottuln ist angezählt und muss nicht zuletzt aus Gründen der Verkehrssicherung gefällt werden, erklärt die Gemeinde Nottuln in einer Pressemitteilung. In den kommenden Tagen und Wochen werden die Gemeindewerke deshalb an folgenden Straßen Baumfällungen vornehmen: Am Niederstockumer Weg werden vier Apfelbäume und sieben Linden entfernt. Am Grauten Ihl sind es drei Ahornbäume, an der Dülmener Straße vier Hainbuchen, an der Olympiastraße ist es eine und an der Nurmistraße sind es fünf Hainbuchen.

Dabei gilt der Grundsatz: „Gefällte Bäume werden durch Neuanpflanzungen ersetzt“, so die Gemeindeverwaltung. Allerdings achten die Gemeindewerke darauf, dass für die Neuanpflanzungen immer genügend Platz vorhanden ist. Die neuen Bäume sollen sich schließlich gut entwickeln, damit sie ihrem Job als sauerstoff- und schattenspendenden Straßenbaum auch gewachsen sind.

„Wir werden das besonders an der Dülmener Straße, der Olympiastraße und der Nurmistraße prüfen“, erklärt Peter Wermeling von den Gemeindewerken Nottuln. Dort nämlich stehen die Bäume, die in den 1990er-Jahren angepflanzt worden sind, zu eng nebeneinander und noch dazu in viel zu kleinen Baumscheiben. „Diesen Fehler möchten wir auf keinen Fall wiederholen“, unterstreicht Wermeling, dass an manchen Stellen eine Neuanpflanzung keinen Sinn machen wird.