Mehrkosten schon vor Baubeginn

Kinder, Lehrerinnen und Eltern der Daruper Sebastiangrundschule erwarten sehnsüchtig den baldigen Baustart für den Teilneubau der Schule. Und müssen sich weiter in Geduld üben.

Die Sebastianschule in Darup ist immer noch von den Folgen des Brandes gezeichnet. Für die Daruper ein vertrauter Anblick.

Knapp zwei Jahre nach dem Brand an der Daruper Sebastiangrundschule haben zwar Wildkräuter die einstige Brandstelle erobert, aber keine Bauarbeiter, die mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind. Und noch bevor der Baukran steht und die ersten Kubikmeter Beton geflossen sind, muss sich die Gemeindepolitik bei diesem Projekt schon mit Mehrkosten und einem veränderten Zeitplan beschäftigen.

Beigeordnete Doris Block informierte am Mittwochabend im Gemeinderat über eine Kostensteigerung von rund 90 000 Euro für Ingenieurhonorare aufgrund stark gestiegener Baukosten in größerer sechsstelliger Höhe. Da für einzelne Gewerke die Ausschreibungen noch laufen, konnte die Verwaltung in öffentlicher Sitzung aus Datenschutzgründen nur sehr marginal und grundsätzlich über die Ausschreibungen informieren.

Rechtsrat Stefan Kohaus berichtete, dass man im Laufe des Verfahrens nicht nur enorm hohe Baukostensteigerungen festgestellt habe, sondern dass der knappe Zeitrahmen, der den Firmen vorgegeben werde, dazu führe, dass nur sehr wenige Unternehmen sich an der Ausschreibung beteiligt hätten. Und diese Unternehmen hätten Angebote abgegeben, die so stark vom Kostenrahmen abwichen, dass die Verwaltung nun erwäge, den Zeitrahmen weiter zu fassen. Rücksprachen mit einzelnen Firmen hätten ergeben, dass diese sich an der Ausschreibung beteiligen wollten, wenn die Gemeinde den Zeitrahmen weiter fasse.

Konkret bedeutet dies: Statt einer bislang geplanten Baufertigstellung im Mai 2023 wird nun der Schuljahresbeginn 2023/2024 im August 2023 anvisiert.

Zu einer großen Debatte im Rat kam es am Mittwoch nicht. Denn Beigeordnete Block berichtete, dass in der Bauausschusssitzung am 5. April das Architekturbüro und das beauftragte Ingenieurbüro für die technische Gebäudeausrüstung umfassend berichten wollen.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Richard Dammann verkniff sich aber eine Stellungnahme nicht. Er kenne keinen Bauzeitenplan, er kenne keinen Kostenplan zu dem Projekt. „Ich fühle mich konsequent nicht informiert“, kritisierte er die Verwaltung.

Auf WN-Nachfrage teilte Beigeordnete Doris Block am Donnerstag mit, dass die Baugenehmigung für die Daruper Schule seit dem 16. November 2021 vorliegt. Zurzeit seien die Gewerke Zimmererarbeiten und Heizung/Sanitär in der Ausschreibung. Der Submissionstermin sei Ende dieses Monats beziehungsweise Mitte nächsten Monats. Die Ausschreibungen für die Elektro- und Dachdeckerarbeiten sollen nächste Woche veröffentlicht werden. Weitere Gewerke würden folgen. Und: Beschlossen worden sei die Aufhebung der Ausschreibung für den Rohbau. Diese Aufhebung stehe unmittelbar bevor.