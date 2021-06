„Mein besonderes Anliegen ist die präventive Medizin“

Seinen Patienten rät er oft und eindringlich: „Sie müssen sich mehr bewegen.“ Und Dr. med. Gerd Baumeister geht mit gutem Beispiel voran. Noch heute fährt er regelmäßig von seinem Wohnort in der Bauerschaft Limbergen mit dem Fahrrad zum Arbeitsplatz in seiner Hausarztpraxis am Stiftsplatz. „Ich fahre gerne Fahrrad. Es tut mir gut. Das war eine meiner besten Entscheidungen in meinem Leben“, sagt der Internist.

77 Jahre ist er nun und widmet sich seinem Arztberuf weiter mit Hingabe. Vor 50 Jahren erwarb er die Approbation, also die Anerkennung und Zulassung, den Arztberuf selbstständig und eigenverantwortlich auszuüben. Ein besonderes Jubiläum, zu dem auch der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe herzlich gratulierte.

Praxis in Nottuln seit 1977

Dr. Gerd Baumeister ist vielen Nottulnern ein Begriff. Schließlich praktiziert er seit 1977 in Nottuln. Auch sein Vater, Dr. Anton Baumeister, war Hausarzt und hatte die Praxis am Potthof.

Gerd Baumeister, verheiratet, Vater des bekannten Tierfilmers Christian Baumeister und stolzer Großvater von zwei Enkeln, legte 1969 das medizinische Staatsexamen und die Promotion zum Dr. med. ab. Nach einer Assistenz an der Raphaelsklinik Münster und am Krankenhaus Warendorf war er sieben Jahre lang als wissenschaftlicher Assistent an der Uni-Klinik Münster tätig. Hier widmete er sich unter anderem wissenschaftlichen Arbeiten und Vorträgen auf dem Gebiet der Hormonforschung und Diabetologie.

1977 folgte schließlich die Niederlassung als Hausarzt in Nottuln und damit das Eintauchen in eine Welt, die den Arzt umfassend fordert – als Mediziner und als Menschen.

Respekt und Vertrauen hat er sich erworben. Und an der Entwicklung seiner Praxis, in die er fördernd gerne junge Kollegen aufnahm, lässt sich auch ein Stück Medizingeschichte ablesen. „Die Medizintechnik hat ungeheure Fortschritte gemacht“, erzählt Dr. Gerd Baumeister und erinnert sich: „Als ich angefangen habe, gab es noch keine Ultraschalluntersuchungen.“

Präventive Medizin

Um stets auf dem aktuellen Wissensstand zu sein, investierte Dr. Baumeister immer auch Zeit in die Fortbildung, beschäftigte sich auch mit der speziellen Männermedizin und der Anti-Aging-Medizin. Und wichtig war und ist es ihm auch, dieses Wissen an die Patienten weiterzugeben. Viele Jahre lang führte er als beratender Arzt vom Haus der Gesundheit Sana M Informationsabende und Kurse durch. „Mein besonderes Anliegen ist die präventive Medizin, das heißt, eine Vorsorgemedizin, die dazu führt, dass viele Erkrankungen gar nicht erst entstehen.“

Heute betreibt er seine Praxis am Stiftsplatz mit den Kollegen Dr. Ivo Hollborn und Sabine Spenthoff. „Das Verhältnis zu ihnen und auch zu dem ganzen Mitarbeiterinnenteam ist hervorragend“, freut er sich. Auch deshalb bereitet ihm sein Beruf nach wie vor viel Freude.

Wenngleich: Dem doch nun etwas vorgerückten Alter geschuldet, ist er nur halbtags in der Praxis anzutreffen. „Ich habe meinen Kollegen gesagt, wenn ich meine Arbeit nicht mehr gut mache, sollen sie es mir sofort sagen. Dann höre ich auf“, erzählt der 77-Jährige. Da hätten sie dann geantwortet: „Du kannst solange bleiben wie du möchtest.“