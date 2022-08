Menschen im Leben begleiten

Nottuln

Lena Gelsterkamp ist die neue Pastoralreferentin in der Gemeinde St. Martin. Schon seit früher Jugend hat sie sich in der Kirche engagiert und ihren Traumberuf gefunden. Was sie vorhat, und auch wie sie mit der aktuellen Kritik an der Kirche umgeht, hat sie unserer Zeitung verraten.

Von Marion Fenner