Kommunalpolitik informiert sich über anstehende Bauprojekte

Die Schulgebäude des Rupert-Neudeck-Gymnasiums (im Bild) sind mittlerweile 30 Jahre alt. Entsprechend groß ist der Bedarf an Veränderungen in der Architektur und an Sanierungen. Auch an der Bischöflichen Liebfrauenschule stehen Investitionen in die Infrastruktur an.

Foto: Johannes Oetz