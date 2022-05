Mit dem Citybus 85 ändern sich die Abfahrtzeiten

In Fahrtrichtung Appelhülsen bedient der C 85 ab dem 8. Juni auch Bushaltestellen in Nottuln-Süd.

Durch die Verlängerung des Linienweges des Schnellbusses S 60 nach Darup wurde die Linienführung in Nottuln geändert (wir berichteten mehrfach). Mit Ausnahme einiger Direktbus-Fahrten wird Nottuln-Süd nicht mehr unmittelbar bedient.

Auf Wunsch der Gemeinde Nottuln übernimmt die Ortsverkehrslinie C 85 (Citybus) ab dem 8. Juni (Mittwoch) die Funktion der Anbindung des Wohngebietes Nottuln-Süd (Haltestellen: Haus Markus, Cilly-Aussem-Weg, Alter Kirchweg, Carl-Diem-Ring, Lerchenhain, Süd, Steinstraße) an den Schnellbus S 60. Das teilt die RVM jetzt mit.

Der Linienweg des C 85 wird dabei ausschließlich in Fahrtrichtung Appelhülsen durch Nottuln-Süd geführt. Um den Bahnhof in Appelhülsen zur bekannten Ankunftszeit zu erreichen, starten die Fahrten in Nottuln früher. An der Haltestelle Wohnpark, Bagno zum Beispiel immer zur Minute 49.

Aufgrund der längeren Fahrtzeit des C 85 durch Nottuln-Süd in Fahrtrichtung Appelhülsen ändern sich die Abfahrtszeiten von Appelhülsen nach Nottuln. Somit ändern sich auch die Anschlüsse von der Regionalbahn RE 42 aus Essen kommend auf die Linie C 85. Künftig haben die Fahrten des RB 42, die zur Minute 07 aus dem Ruhrgebiet in Appelhülsen ankommen, zur Minute 19 Anschluss mit dem C 85 nach Nottuln.

Weitere Informationen zum Fahrplan und zum Tarif gibt es unter:

0 800 6/ 50 40 30, ' 0 800 3/50 40 30, www.rvm-online.de und in der BuBiM-App.