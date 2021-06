Marietheres Wübken hat es geschafft: 100 Kilometer hat sie mit dem Rollator zurückgelegt und damit rund 65 000 Euro Spenden für die Aktion Move for meals“ gesammelt. „Ich könnte mir irgendwann eine Marietheres-Wübken-Allee vorstellen“, kommentiert Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes den großartigen Einsatz.

Dem Kommentar einer Internet-Userin stimmen viele Bürger zu: „Nottuln ist stolz auf Sie, liebe Frau Wübken.“ Die so Gelobte wehrte am Freitagnachmittag indes bescheiden ab, als sie die vielen Menschen auf dem Kirchplatz sieht. „Das kann ich gar nicht glauben. Ich habe das nicht verdient. Ich hoffe, die Leute sind wegen der tollen Aktion von Mary‘s Meals gekommen“, sagt sie.

Sensationelles Ergebnis

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes spricht von einer „großartigen Leistung“ und betont: „Sie sind ein Vorbild für uns.“ Ein Vorbild, das national und international Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Die 97-Jährige hat für die Aktion „Move for Meals“ der Hilfsorganisation Mary‘s Meals 100 Kilometer mit dem Rollator zurückgelegt und dadurch Spenden gesammelt, damit Kinder in Malawi während des Schuljahres ein warmes Essen erhalten. Die letzten Meter am Freitagnachmittag auf dem roten Teppich werden zu einem stürmisch beklatschten Triumph. „Das Spendenergebnis ist sensationell“, stellt Ingrid Schürmann, Nachbarin von Marietheres Wübken und 2. Vorsitzende von Mary‘s Meals, begeistert fest.

Vorsitzende von Mary's Meals Foto: Johannes Oetz Ansgar Schürmann führte koordinierend durch die Veranstaltung. Foto: Johannes Oetz Ingrid Schürmann, 2. Vorsitzende von Mary's Meals, freute sich riesig über das tolle Ergebnis. Foto: Johannes Oetz Pfarrdechant Norbert Caßens lobte das Engagement von Marietheres Wübken – und ihre Schnelligkeit mit dem Rollator. Foto: Johannes Oetz Im Gespräch mit Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und der stellvertretenden Landrätin Angelika Selhorst. Foto: Johannes Oetz Marietheres Wübken (97 Jahre alt) vor der letzten Runde zugunsten der Aktion "Move for Meals". Foto: Johannes Oetz Marietheres Wübken (97 Jahre alt) vor der letzten Runde zugunsten der Aktion "Move for Meals" . Foto: Johannes Oetz Marietheres Wübken und Ingrid Schürmann. Foto: Johannes Oetz Begehrte Gesprächspartnerin: Marietheres Wübken. Foto: Johannes Oetz Auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und die stellvertretende Landrätin Angelika Selhorst gratulierten Marietheres Wübken zu ihrer großartigen Leistung. Rechts Ingrid Schürmann von Mary's Meals. Foto: Ludger Warnke Foto: Johannes Oetz Marietheres Wübken: „Ich bin froh, wenn ich ein wenig helfen konnte." Foto: Johannes Oetz Marietheres Wübken (97 Jahre alt) kommt auf den Kirchplatz. Foto: Johannes Oetz Auch Dr. Christina Hagemeister gratulierte der Nottulnerin zu der tollen Leistung. Das Klinkerwerk Hagemeister hat ebenfalls Runden gesponsert. Foto: Johannes Oetz Marietheres Wübken (97 Jahre alt) auf der letzten Runde zugunsten der Aktion "Move for Meals" . Foto: Johannes Oetz Marietheres Wübken auf ihrer letzten Runde zugunsten der Aktion "Move for Meals". Foto: Johannes Oetz Marietheres Wübken mit Ingrid Schürmann, Angelika Selhorst und Dr. Dietmar Thönnes. Foto: Johannes Oetz Marietheres Wübken (97 Jahre alt) vor ihrer letzten Runde. Foto: Johannes Oetz Beifall für Marietheres Wübken. Im Hintergrund ihr Wohnhaus. Hubert Wübken (Schriftzug) war ihr Großvater.

650 000 Tage ohne Hunger

Statt der geplanten 1830 Euro sind es nun rund 65 000 Euro (!!!). Statt der anvisierten 100 Kinder, die mit einem warmen Essen versorgt werden können, sind es jetzt weit mehr als 3300 Kinder. „Das sind mehr als 650 000 warme Mahlzeiten und damit mehr als 650 000 Tage ohne Hunger für die Kinder in Malawi“, dankt Ingrid Schürmann für den großartigen Einsatz von Marietheres Wübken und für den großen Rückhalt in der Bevölkerung.

Viele Nottulner laufen mit

Am letzten Tag der Aktion gehen viele Nottulner die sogenannte „Marietheres-Runde“. Messdienergruppen, Erstkommunionkinder, Laufsportler, Freundeskreise, Vereine, Nachbarschaften – es herrscht ein großer Andrang, der das Spendenergebnis weiter in die Höhe treibt. Schon im Vorfeld haben Vereine, Bürger und Gewerbetreibende rund 500 „Marie­theres-Runden“ jeweils mit 18,30 Euro gesponsert. Das ist der Betrag, der benötigt wird, um ein Kind ein ganzes Schuljahr lang mit einem warmen Essen zu versorgen.

Und alle bestaunen, wie flott die 97-Jährige mit dem Rollator unterwegs ist. Die 20 Stufen zu ihrer Wohnung im Haus ihres Großvaters Hubert Wübken direkt am Kirchplatz bewältigt sie jeden Tag noch ganz allein. Und jeden Tag ist sie auch mit dem Rollator unterwegs. „Ich lasse mich vom Wetter nicht abschrecken. Einfach tun und fertig“, erzählt sie von ihrem Motto.

Bekannte Zeitzeugin

Den Nottulnern ist die ehemalige Volksschullehrerin gut bekannt. Auch als Zeitzeugin, hat sie doch zeitgleich dieselbe Uni in München besucht, an der die Geschwister Scholl ihre Flugblätter gegen die Nazidiktatur verteilten. Auch Marietheres Wübken hat ein Flugblatt genommen, es unter der Kleidung versteckt und aus der Uni geschmuggelt. Noch heute bewahrt sie es in ihren Unterlagen auf.

Kindern zu helfen, das ist ihr ein wichtiges Anliegen. Deshalb hat sich auch ohne zu zögern zugesagt, sich am „Move for Meals“ zu beteiligen. Dass ihr Einsatz so große mediale Wellen schlägt und zahlreiche Menschen begeistert, damit hat sie nicht gerechnet. „Ich freue mich, wenn ich ein wenig helfen konnte.“

Ob sie stolz über das erzielte Ergebnis sei, wird die Nottulnerin gefragt. Marietheres Wübken bleibt sich treu: „Stolz bin ich nie gewesen. Wir sind bescheiden aufgewachsen.“

