Mit dem Wohnmobil zu den Menschen

„Die Sprechstunden wurden nicht genutzt.“ Das hat die Teilhabebeauftragte der Gemeinde Nottuln, Maria Dörndorfer, in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales am Dienstag mitgeteilt. Und direkt eine neue Idee mitgebracht: „Wir werden jetzt mit einem Wohnmobil in die Ortsteile fahren.“ Auch Ulli Messing, Vorsitzender des Teilhabebeirates, trug im Ausschuss vor. Er kritisierte, dass an den regelmäßigen Sitzungen nur noch wenige Vertreter von Gruppen und Vereinen teilnähmen, und teilte überraschend mit: „Ab dem 2. Juli werde ich nicht mehr im Teilhabebeirat sein.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch