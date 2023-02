Mit Französisch ganz weit vorne

Am RNG kennt man sich mit der französischen Sprache und Kultur aus. Die Französischkurse der Q1 und Q1 haben bei dem Wettbewerb Langue et Culture ihr Können unter Beweis gestellt. Die Schülerinnen und Schüler belegten dabei den dritten Platz Unter den Schulen Nordrhein Westfalens.

Es ist schon sehr spezielles Wissen über Frankreich und die deutsch-französischen Beziehungen, die da beantwortet werden müssen. Wer weiß schon, dass in diesem Jahr die deutsch-französischen Beziehungen mit einem besonderen Weißwein, einem grenzüberschreitenden Gemeinschaftsprodukt von zwei Winzern aus dem Elsass und aus Baden-Württemberg, gefeiert werden?

Aber um genau solche Detailfragen ging es für die Teilnehmenden beim bundesweiten Internet-Teamwettbewerb, der zum Jahrestag der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages zwischen Frankreich und Deutschland vom Institut Français alljährlich durchgeführt wurde.

In diesem Rahmen nahmen die Französischkurse der Q1 und Q2 des Rupert-Neudeck-Gymnasiums an dem Wettbewerb teil, zu dem sich, laut Informationen des Institut Français, bundesweit 1830 Schulen angemeldet hatten. Bei dem Wettbewerb Langue et Culture ging es darum, online kniffelige Aufgaben in französischer Sprache aus insgesamt acht Fachgebieten zu lösen. Auf der höchsten Niveaustufe Level vier war nicht nur das Verstehen von authentischen französischen Texten, Fragen und audio-visuellen Beiträgen wie Reportagen oder Musikvideos eine Herausforderung, sondern auch eine effektive Internetrecherche gefragt, schreibt das Gymnasium in einer Pressemitteilung.

Französischkurse der Q1 und Q2 des RNG nahmen auf der höchsten Niveaustufe am Wettbewerb teil

Dabei standen aktuelle Themen zu Europa, Frankreich, Frankophonie und den deutsch-französischen Beziehungen im Vordergrund. Mit selbstständigem Zeitmanagement und Teamgeist galt es, vor allen auf spezielle Fragen rund um Wissenschaft, Stars, Musik und Kino, Sport und soziales Engagement die richtigen Antworten zu finden.

Bravourös haben das die insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler der beiden Französischkurse des RNG gemeistert: Von insgesamt 84 teilnehmenden Schulen in NRW auf dem Niveau 4 hat die Gruppe den dritten Platz erreicht. „Ein herausragendes Ergebnis“, sagt Kurslehrerin Elke Weßendorf stolz über den Erfolg.

Bei einer schulinternen Feierstunde mit der Übergabe der Teilnehmerurkunden durch Schulleiterin Jutta Glanemann bekamen die Schüler gebührend Anerkennung. „Unsere Schule ist stolz, dass ihr so engagiert und motiviert bei diesem Wettbewerb mitgemacht habt. Dass ihr dann noch bei einer so großen Teilnehmerzahl den dritten Platz erreicht habt, ist fabulös“, lobte Jutta Glanemann die Gruppe und bedankte sich bei Elke Weßendorf für ihr Engagement.

Neben Sprachkenntnissen wurden auch Themen wie Politik, Europa und Politik abgefragt

Dass dank des Glasfaseranschlusses der Schule in diesem Jahr ein reibungsloser Ablauf ohne technische Probleme möglich war, sei für die Beteiligten von Vorteil gewesen, betont man von Seiten des Gymnasiums. Mit Macarons, Eclairs und anderen französischen Süßigkeiten ließen sich die Teilnehmenden den Erfolg wortwörtlich „ auf der Zunge zergehen“.

Am 16. Mai erfolgt in Düsseldorf die offizielle Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen. Neben Urkunden und Geschenken können sich die Gewinner auf ein exklusives Konzert einer frankophonen Band freuen. Auf jeden Fall motiviere dieser Erfolg die Fachschaft Französisch, auch im kommenden Jahr wieder dabei zu sein, so das Gymnasium abschließend.