Mit großer Vorfreude auf das Fest

Vorstand und Offiziere des Schützenvereins „Gemütlichkeit“ Stevern haben sich jetzt zur erweiterten Vorstandssitzung im Landgasthof Arning getroffen, um über das bevorstehende Schützenfest zu sprechen, das vom 28. bis 30. Mai stattfinden soll. Sämtliche Vorbereitungen für das Fest am Christi Himmelfahrtswochenende wurden geplant und die Aufgaben verteilt.

Bereits im Vorfeld hatte sich der geschäftsführende Vorstand um den Vorsitzenden Ludger Gorke mit dem langjährigen Festwirt Fimpeler aus Dülmen ausgetauscht und die Neuerungen und Änderungen, die sich in den vergangenen Jahren auch aufgrund der Corona-Pandemie ergeben haben, diskutiert.

„Weitestgehend wird beim Schützenfest 2022 im Stevertal alles beim Alten bleiben“, verkündete Ludger Gorke auf der Versammlung den zahlreich erschienenen Vorstandsmitgliedern. Dass in diesem Jahr „Maltes Imbiss“ den Pommesstand am und im Festzelt und an der Vogelstange übernimmt, werde die einzige wesentliche Veränderung sein.

Dreijährige Amtszeit des Königspaares endet

Und so hofft die „Gemütlichkeit“ auf ein wunderschönes Wochenende Ende Mai mit einem nachhaltigen Gefühl von Normalität, mit Zeit für gesellige Gespräche, mit zahlreichen Gästen in Feierlaune – und natürlich auf ein neues Königspaar, das die noch amtierenden Majestäten Martin und Karin Wilmer nach nunmehr dreijähriger Amtszeit ablösen wird, heißt es in einer Pressemitteilung des Schützenvereins.

Mittlerweile sind die vielen Helferinnen und Helfer bereits überall aktiv. So wurden an den Eingängen zum Stevertal die verheißungsvollen grün-weißen Willkommensschilder aufgestellt, und allerorts sieht man fleißige Radfahrer mit Kladden, die Mitgliedskarten verteilen. Zudem werden am kommenden Dienstag (10. Mai) ab 19 Uhr im Landgasthof Arning neue Rosen zum Schmücken des Festzelts und des Schießstands gefertigt, heißt es in der Mitteilung. Hierzu ist jeder, der sich gerne daran beteiligen möchte, eingeladen.