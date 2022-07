Mit Schmackes auf das Coronavirus

Beim Schapdettener Rübenschützenverein ist nicht alles, aber manches anders als bei anderen Schützenvereinen. Am Montag beim Rübenwerfen hing an der Vogelstange kein hölzerner Schützenvogel, sondern das Coronavirus – aus Styropor, Bauschaum und Farbe.

Glückliche Majestäten nach einem anstrengenden Wettstreit in der Detterheide: Daniel Schulze Detten (30) und Jacqueline Spieß (31), das Königspaar 2022 des Schapdettener Rübenschützenvereins.

Für besonders gestaltete Schützenvögel sind die Schapdettener Rübenschützen bekannt. Daniel Steens, als Altkönig des Jahres 2019 zuständig für den diesjährigen Vogelbau, präsentierte am Montag den Nachbau eines Coronavirus. Das Kugelgebilde aus Styropor, Bauschaum und Farbe erwies sich als ebenso hartnäckig wie das echte Coronavirus im realen Leben. Daniel Schulze Detten musste schließlich alle Kraft zusammennehmen, um nach gefühlt mehr als 100 Würfen die letzten Virusreste von der Vogelstange zu holen. Um 17.15 Uhr brandete großer Jubel in der Detterheide auf, als der 30-Jährige den Wettstreit für sich entschieden hatte. Zur Königin erwählte er Jacqueline Spieß (31). Gemeinsam als neues Königspaar nahmen sie zahlreiche Gratulationen entgegen und ließen sich am Abend beim Rübenschützenball im Hotel „Zur alten Post“ feiern.