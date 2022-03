Mit Wumms in die Volljährigkeit

Mit einem Konzertabend in der Alten Amtmannei beging der Verein „Blues in Nottuln“ seinen 18. Geburtstag. Zur Feier des Tages standen gleich vier Bands parat, sodass für jeden Musikgeschmack etwas dabei war.

„Dass Blues in Nottuln mal den 18. Geburtstag feiert, hätte ich nicht gedacht“, freute sich Martin Uphoff. Der erste Vorsitzende des Vereins begrüßte am Samstagabend das Publikum in der Alten Amtmannei und machte einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Mal etwas anderes zu bieten, war damals die Idee einer Handvoll Leute. „Ich saß mit Tom Vieth beim Kaffee und er sagte, dass wir das doch einfach ‚Blues in Nottuln‘ nennen sollten.“ So bekam der Verein von einem Nottulner Musik-Urgestein seinen Namen.

Zur Feier des Tages standen gleich vier Bands parat, sodass für jeden Musikgeschmack etwas dabei war. „Bring Your Own Beer“ machte den Einstieg. Die vier Jungs aus Marl, Sänger Christian, Gitarrist Flo, Drummer Finn und Bassist Philipp legten mit einer Hommage an Jimi Hendrix los. Aber auch eigene Songs sorgten für viel Wumms in dem altehrwürdigen Raum.

Eine Hommage an Jimi Hendrix

Mit den „Sheiks of R&B“ aus den Niederlanden ging die musikalische Fete weiter. Zum Nachbarland pflegt „Blues in Nottuln“ schon lange gute Beziehungen. Am Samstag war die Band ein deutsch-niederländisches Gemisch, denn der Pianist der Nottulner Hausband „Nottuln Blues Connection“, Jörg „Huggy“ Borghardt, ergänzte die Truppe. Ihre Spezialität war der Jump-Blues, eine schnelle Spielart der Musikrichtung. Bassist Freddy Vaanholt begeisterte mit seinen fast artistischen Einlagen, wobei er sich mit seinem Instrument auch schon mal auf den Tisch legte und spielte.

Gage für Ukraine-Hilfe gespendet

Aus der direkten Nachbarschaft Münster flogen die „Blues Shifters“ ein. Ingo Baving am Schlagzeug, Christian Bülter am Bass und Lukas Bartholomei an der Gitarre brachten eine Mischung aus Blues, Soul, Blues Rock mit, die Sonja Hamberger und Christoph Goldkuhle mit ihren Stimmen perfektionierten. Perfekt war auch, das die Band bekannt gab, dass sie ihre Gage an die Ukraine-Hilfe der Gemeinde Nottuln zur Unterstützung der Partnerstadt Chodziez spendet.

Verschiedenstes Stilrichtungen

Last but not least kam mit „Crosstown“ und ihrem englischen Sänger und Gitarristen Paul McCarthy noch ein richtiges Pfund auf die Bühne. Sie boten ein großes Repertoire verschiedenster Stilrichtungen: Aktuelle Popmusik, Hits aus den 60er-, 70er-, 80er- oder 90er-Jahren ebenso wie irische Folkmusik. Unüberhörbar war die große Spielfreude. Dem konnte sich das Publikum nicht entziehen.

Die Stiftung „Kunst und Kultur Münsterland“ hatte mit ihrer finanziellen Unterstützung dem Nottulner Verein eine Freude gemacht. Und so wurde die Geburtstagsparty von „Blues in Nottuln“ ein schönes Event und Martin Uphoff und seine Vorstandskollegen wünschten sich, dass „wir das noch ein paar Jahre machen können“.