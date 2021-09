Auf der Basis der Auswertung einer ausführlichen Schülerumfrage zur Pandemiephase, die am Ende des letzten Schuljahres in Zusammenarbeit mit dem Institut IQES (Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation an Schulen) durchgeführt worden ist, hat die Jahrgangsstufe 9 der Liebfrauenschule nun pro Klasse einen Sozialen Trainingstag absolviert.

Der anonymisierte Auswertungsreport der Umfrage, die von Lehrerin Christiane Schabos unter Mitwirkung ihres Kollegen Lukas Sperle erarbeitet wurde, hat gezeigt, dass die jetzigen Klassen 9 ihre Orientierung, ihre Perspektive aus den Augen verloren haben, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Die Jugendlichen wünschten sich mehr Rückmeldung und Unterstützung von Freunden, Lehrern und Eltern und fühlten sich oft alleingelassen, waren unglücklich und unzufrieden. Sie verbrachten deutlich mehr Zeit am Handy und hatten weniger soziale Kontakte, wodurch sie sich manchmal einsam fühlten.

Erschreckende Ergebnisse der Umfrage zur Corona-Phase

Um diesem psychosozialen Zustand entgegenzuwirken, hat Andreas Hoffmann, Moderator des Instituts für Schulentwicklung und Lehrerfortbildung, in Zusammenarbeit mit der Schule ein Tagesprogramm entwickelt. Hierbei ging es im Wesentlichen um Deeskalation von Gruppenkonflikten, gemeinsam Schwächen aufzufangen, anstatt aufeinander herumzuhacken und um das Reden miteinander statt aneinander vorbei.

Dazu wurden die Jugendlichen in Gruppen eingeteilt, die eine Stadt entwerfen sollten. Zunächst erhielt jedes Mitglied die Aufgabe, Dinge zu benennen, die für seine Stadt wichtig sind, zum Beispiel ein Park oder ein Kaufhaus. Nachdem jeder seine persönliche Liste formuliert hatte, mussten sich die Gruppenmitglieder auf eine gemeinsame Liste verständigen und dabei gegebenenfalls Kompromisse schließen. Daraufhin sollte die Stadt zeichnerisch dargestellt werden. Der Trainer hatte derweil die Aufgabe, die Gruppendynamik zu beobachten und Verhaltensmuster zu identifizieren, „denn nur dann können Verhaltensänderungen möglich werden“, betont Christiane Schabos.

Beobachtung der Gruppenarbeit

Wie beim Sozialen Trainingsprogramm der Jahrgangsstufe 8 ist auch hier ein erlebnispädagogischer Ansatz gewählt worden. Die anonymen Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zu dem Tag haben gezeigt, dass trotz der unbeschwerten Atmosphäre hart gearbeitet wurde. Eine Äußerung etwa lautete: „Es war anstrengend, weil die Klasse laut war und jeder sich gefühlt hat wie der Boss.“

Die Resonanz war jedoch überwiegend positiv, wobei viele zum Ausdruck brachten, dass die Teamarbeit gestärkt wurde. Und das so spielerisch, dass auch der Spaß am Tun nicht verloren ging. „Ich fand es sehr cool. Wir haben als Team gearbeitet“, so das Feedback.

Die Ergebnisberichte der Schüler- und auch der Elternumfrage können ab der nächsten Woche auf der Homepage der Schule (Rubrik „Aktuelles“) eingesehen werden.