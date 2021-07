„Möchte den Menschen dort helfen“

Ein kompletter Sattelzug mit Hilfsgütern für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen ist zusammengekommen. An zwei Abenden haben (v.l.) Tom Overmann, Tobias Hasenkrug, Jamal Biermann und Daniel Schubert die Spenden angenommen und auf einen Lkw verladen. Tobias Hasenkrug, Initiator der Aktion, fährt den Lkw am Samstag nach Erftstadt.

Foto: Ludger Warnke