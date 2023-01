Mögliche Altlasten am Bahnhof

In Appelhülsen soll ein neues Übergangswohnheim für Geflüchtete entstehen. Nachdem man sich im Sommer eigentlich für einen Standort am Sportplatz entschieden hat, soll das Übergangswohnheim nun doch am Bahnhof entstehen. Doch auf dem angepeilten Grundstück werden nun Altlasten vermutet.

Wie berichtet, soll das neue Übergangswohnheim für geflüchtete Menschen in Appelhülsen nicht wie im Juni vom Gemeinderat beschlossen am Sportplatz, sondern auf einer gemeindeeigenen Fläche nordwestlich des Bahnhofs entstehen. So lautet zumindest der aktuelle Plan der Gemeinde Nottuln, der Mitte Dezember erstmals in den politischen Gremien der Gemeinde vorgestellt wurde und nun am 10. Januar (Dienstag) in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses sowie des Sozial- und Bildungsausschusses konkretisiert werden soll.