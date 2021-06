„Die meisten Leute werden uns für ein bisschen verrückt halten.“ Katja und Andreas Meyer-Zurwelle schauen sich an und lachen. Und wer dem Blick des Ehepaars in Richtung der alten, völlig heruntergekommenen Hofanlage in der Bauerschaft Hangenau folgt, dem kommt durchaus genau dieser Gedanke.

Die beiden Neu-Appelhülsener haben den Hof gekauft, wohl wissend, dass diese Anlage seit einigen Jahrzehnten nicht mehr bewohnt wurde und seit 1985 unter Denkmalschutz steht. Zwar beschert genau das dem Paar 40 000 Euro aus dem Fördertopf des Landes NRW für die denkmalgerechte Sanierung des Haupthauses, aber auch viel eigenes Geld und persönlicher Einsatz werden zusätzlich nötig sein, um die Hofanlage wieder bewohnbar zu machen.

Denkmalschutz

Eines haben der gelernte Schreiner Andreas Meyer-Zurwelle, der nun Zolloberinspektor beim Hauptzollamt in Münster ist, und seine Frau Katja, die in einer münsterischen Biobäckerei in den Bereichen Vertrieb und Verkauf arbeitet, bereits bewiesen: Dass sie Geduld und eine genaue Vorstellung haben und sich mit dem Ausfüllen von Formularen auskennen. Denn um Mittel aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW zu bekommen, bedurfte es etlicher Nachweise und auch einer Planung dazu, wie das alte Haus am Ende aussehen soll – nämlich möglichst originalgetreu.

Die alten Fliesen müssen runter, um die Wände zu sanieren. Das muss behutsam geschehen, um die darunterliegenden Steine und das Fachwerkholz nicht zu beschädigen. Foto: Iris Bergmann Der Garten mit der großen Streuobstwiese ist für Katja Meyer-Zurwelle und ihren Mann Andreas wie ein Urlaubsparadies. Hier finden sich alte Apfelsorten, Kirschen, Walnüsse und Beerensträucher. Foto: Iris Bergmann Hier soll Toilette und Badezimmer entstehen. Die Herzchen in den Fensterläden gäben das quasi vor, findet Katja Meyer-Zurwelle. Foto: Iris Bergmann Die Rückseite des Haupthauses bietet den Blick in den Garten. Foto: Iris Bergmann Die Türen im Inneren des Hauses sind teilweise noch sehr gut erhalten und sollen vorsichtig wieder aufgemöbelt werden. Foto: Iris Bergmann Andreas und Katja Meyer-Zurwelle haben sich mit der denkmalgeschützten Hofanlage in der Appelhülsener Bauerschaft Hangenau einen Traum erfüllt und wollen bei der Renovierung möglichst nah am Original bleiben. Foto: Iris Bergmann Verwunschen und geheimnisvoll, wie ein sogenannter "lost place", mutet so einiges in der alten Hofanlage an. Hier wächst noch Efeu durch das Fenster. Bald soll es erneuert werden und den Blick in die Natur wieder freigeben. Foto: Iris Bergmann Andreas und Katja Meyer-Zurwelle haben sich mit der denkmalgeschützten Hofanlage in der Appelhülsener Bauerschaft Hangenau einen Traum erfüllt und wollen bei der Renonierung möglichst nah am Original bleiben. Foto: Iris Bergmann Überall im Haupthaus finden sich noch Überbleibsel, die auf die letzten Bewohner hinweisen. Foto: Iris Bergmann In der Wohndiele kam ein Herdfeuer zum Vorschein. Der schöne Baumberger Sandstein wurde seinerzeit einfach schwarz über gestrichen. Meyer-Zurwelles wollen nun den Sandstein wieder zum Strahlen bringen. Foto: Iris Bergmann

Diese Hürde haben die beiden neuen Besitzer mit Bravour genommen. Ende Mai erhielten sie von Regierungspräsidentin Dorothee Feller den Bewilligungsbescheid. Nun haben sie bis Ende 2022 Zeit, das Fördergeld einzusetzen.

Den Kaufvertrag für die Hofanlage unterschrieben Meyer-Zurwelles im April 2020, nachdem sie zuvor schon länger auf der Suche nach einem Haus auf dem Lande gewesen waren. Die beiden Städter hatten den sich selbst auferlegten Test bestanden: Sie waren aus Münster hinaus ins ländliche Nienberge-Häger gezogen, um zu schauen, ob ein Leben auf dem Lande überhaupt für sie infrage kommt. Und das kam es.

Ebenso wie schließlich die Hofanlage in Appelhülsen. „Naja“, gibt Katja Meyer-Zurwelle zu, „eigentlich wollten wir nicht ganz so etwas Großes.“ Üppige 2000 Quadratmeter hat das Grundstück, darauf das Haupthaus, eine Scheune und eine große Streuobstwiese, die die beiden sofort begeisterte.

Alten Grundriss erhalten

„Es ist ein Liebhaberobjekt, und es ist unwirtschaftlich, das alles zu erhalten“, sind sie sich im Klaren. Aber auf Profit oder Luxus kommt es ihnen nicht an. Sie wollen keinen „Schickimicki-Umbau“ machen, sondern den Grundriss erhalten und so nah am Original bleiben, wie es nur geht.

Seit dem Kauf ist das Ehepaar damit beschäftigt zu entrümpeln, denn innerhalb des Hauses war noch vieles, was auf das Leben und die Gewohnheiten des letzten Bewohners oder der letzten Bewohnerin hinwies. Hier ein Tischchen mit verstaubten Einmachgläsern, da ein uraltes großes Radio auf einem Schränkchen, in dem sich ein Plattenspieler und zahlreiche alte Schallplatten befanden. Auf dem Dachboden alte Sensen oder gar ein großer Flaschenzug, um Strohballen oder Fässer hochzuziehen. Um das Haus herum galt es, zahlreiche Scherben von zerborstenen Fensterscheiben zu entsorgen.

Etliches haben die Beiden schon geschafft, nun stehen zusammen mit Fachfirmen die Wände und das Dach auf dem Plan, um das Haus wetterfest zu bekommen, bevor Katja und Andreas Meyer-Zurwelle mit dem Innenausbau beginnen, bei dem sie sehr viel in Eigenleistung machen können. Beide sind handwerklich sehr geschickt und arbeiten gern mit Holz. „Wir sind auch ein perfektes Arbeitsteam“, schauen sie den Arbeiten entgegen

Noch kein Strom und Wasser

Momentan warten sie darauf, dass die Gemeinde ihrem Hofobjekt eine Hausnummer zuteilt. „Die gibt es hier nämlich noch nicht“, zuckt Andreas Meyer-Zurwelle die Schultern. Direkt neben dem Hof stehe zwar ein normales, bewohntes Haus, aber der Hof brauche eine eigene Adresse, nur dann könnten sie Strom und alle weiteren energetischen Dienstleistungen beantragen. Zurzeit gibt es dort weder Strom noch fließendes Wasser.

Auch während dieser Wartezeit ist im und um das Haupthaus herum jede Menge zu tun. Jede freie Minute verbringen die beiden auf dem Hof. Weit haben sie es nicht, denn das Paar ist inzwischen von Nienberge-Häger nach Appelhülsen in eine 38 Quadratmeter kleine „Übergangswohnung“ gezogen. „Das reicht uns völlig aus“, sagt Katja Meyer-Zurwelle, denn im Prinzip seien sie dort ja sowieso nur zum Schlafen, Essen und Duschen. Wenn sie nicht in Münster arbeiten, dann sind sie auf dem Hof. Das sei ihr einziges Hobby, sagen sie. Und sie seien sehr glücklich damit.

Urlaub unter Obstbäumen

Wie lange diese „Übergangszeit“ dauern wird, wissen sie nicht. „Ein bis zwei Jahre im günstigsten Fall, und wenn es fünf werden, dann ist das eben so“, sagt Andreas Meyer-Zurwelle. „Der Faktor Zeit darf keine übergeordnete Rolle spielen, sonst geht man daran kaputt“, fügt seine Frau Katja hinzu.

Und was ist mit Urlaub oder Freizeit? „Das hier ist unsere liebste Freizeit“, kommt es unisono von beiden. „Und wenn wir Urlaub brauchen, dann gehen wir hinter das Haus in den großen verwilderten Garten mit den Obstbäumen und setzen uns einfach dort hin.“