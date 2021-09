Möglichst viele Bäume erhalten

Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität hat den drohenden Kahlschlag in der Coubertinstraße vorerst gestoppt. Etwas passieren muss aber in der Straße. Dazu wird es jetzt einen Workshop mit Anliegerbeteiligung geben.

Der drohende Kahlschlag an der Coubertinstraße mit der Entfernung von 64 der 65 vorhandenen Straßenbäume ist gestoppt – zunächst einmal. Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität nahm am Dienstagabend davon Abstand, einer der erarbeiteten Varianten für die Neugestaltung des Straßengrüns (wir berichteten bereits) einen Vorzug einzuräumen. Nach zum Teil kon­troverser Diskussion unter den Augen zahlreicher Anlieger beschloss der Ausschuss ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung, dass eine neue Planung mit dem Ziel entwickelt werden soll, möglichst viele Bäume dort zu erhalten. Wie diese Planung im Detail sein wird, soll die Gemeinde nun in einem Workshop mit den Anliegern erörtern. Und: Der Ausschuss legte ein Budget von maximal 207 000 Euro für die Umsetzung der Maßnahme fest.

Dass die Pläne der Gemeindeverwaltung zur Neugestaltung des Straßengrüns bei vielen Anliegern auf energischen Protest stoßen, hat der Bürgermeister am eigenen Leib als Teilnehmer des Grünen-Spaziergangs vor Ort erleben können (wir berichteten). Und in der Sitzung sagte beispielsweise Ausschussvorsitzende Dr. Susanne Diekmann (Grüne) klipp und klar: „Die Vorlage der Verwaltung hat mich entsetzt. Von 65 Bäumen 64 zu fällen, ist inakzeptabel.“

Deckelung auf 207 000 Euro

Dabei hat die Verwaltung eigentlich nur ihre Aufgaben abgearbeitet. Denn das erst 2018 vom Rat beschlossene Baumkonzept beauftragt die Verwaltung, sich mit problematischen Baumstandorten in der Gemeinde zu befassen. Das Wie eröffnet allerdings Spielräume.

Das beauftragte Planungsbüro nts stellte in der Sitzung zwar fest, dass die Bäume sich trotz ungünstiger Rahmenbedingungen sehr vital entwickelt haben, dennoch gebe es Probleme. Vor allem die an der nördlichen Straßenseite gepflanzte Baumreihe sei problematisch. Dort seien die Bäume direkt auf den Gasleitungen gepflanzt worden. Das Planungsbüro sprach von einem „Kapitalfehler“ und betonte: „Dieser Zustand stellt eine latente Gefahr dar.“ Ergo: An der Wegnahme der Bäume führe kein Weg vorbei.

Ingenieurbüro: Wurzeln gefährden Gasleitungen

Diese Schlussfolgerung stieß auf Widerspruch. Helmut Walter (FDP) sprach sich dafür aus, die Bäume stehen zu lassen. Sie stünden dort seit 40 Jahren, prägten das Bild der Straße. Er könne sich nicht an Schäden an Gasleitungen erinnern, hielt er das Risiko für gering. Zudem plädierte Walter dafür, die rund 300 Meter lange Coubertinstraße als „Spielstraße“ (verkehrsberuhigter Bereich, Schrittgeschwindigkeit) auszuweisen. Dahinter steht auch der von den Grünen favorisierte Gedanke: Da die Gehwege im aktuellen Zustand nicht barrierefrei nutzbar sind, ist die Ausweisung als „Spielstraße“ eine gute Möglichkeit, die Fahrbahn für alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt freizugeben.

Martin Uphoff von den Grünen, der sich schon lange und intensiv mit dem Thema Coubertinstraße befasst (wir berichteten), sah keine Notwendigkeit für die Fällung der Bäume. Eine Gefährdung der Gasleitungen sei eher unwahrscheinlich. Er sprach sich unter anderem für Pflegemaßnahmen an den Bäumen aus. „Jeder Baum ist wichtig“, betonte er. Nicht zuletzt forderte auch Uphoff, die Gelegenheit nun zu nutzen, die Coubertinstraße als „Spielstraße“ auszuweisen.

Umbau zur „Spielstraße“ kann teuer werden

Den Ausführungen ihrer Vorredner konnte sich Brigitte Kleinschmidt (UBG) nur anschließen. „Auch wir sind dafür, so viele Bäume wie möglich zu erhalten.“

Für eine „Spielstraße“ sei zwingend ein höhengleicher Ausbau der Straße notwendig, entgegnete Dip.-Ing. Daniel Krüger von der Gemeinde und verwies auf entspreche Auskünfte der Straßenverkehrsbehörde. Dieser Ausbau sprenge den Kostenrahmen und führe wahrscheinlich zu einer Kostenbeteiligung der Bürger.

Morten Steimann (CDU) hob auf den „Kapitalfehler“ der Baumstandorte ab. Auch Barrierefreiheit für die Bürger gebe es nicht, „deshalb müssen wir dort tätig werden“. Sein Vorschlag: Die Politik gibt ein Budget für die Maßnahme vor, alles Weitere klärt die Verwaltung mit den Anliegern.

Bürgermeister: Baumkonzept noch einmal anpacken

Diese Idee fand auch Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes sinnvoll. Und er sah auch eine Diskrepanz im Ausschusshandeln: Nun über die Fällung von Bäumen zu entscheiden, nachdem wenige Minuten zuvor der Ausschuss sich einmütig für Klimaneutralität bis 2030 ausgesprochen hat: Das passt nicht zusammen.

Deshalb: Das Budget für die Maßnahme in der Coubertinstraße ist gesetzt, jetzt kommt es auf den Workshop der Verwaltung mit den Anliegern an. Und für den Bürgermeister ist außerdem klar: „Das Baumkonzept werden wir noch einmal anpacken müssen.“