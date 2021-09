Musik und sehr viel jiddischer Humor

Die Musikgruppe Naschuwa riss ihr Publikum in Nottuln förmlich mit. So wurde zum Synagogenwalzer nicht nur geschunkelt, sondern gar im Kanon mitgesungen. „Sie haben einen neuen Kirchenchor“, zeigte Helms schmunzelnd Dechant Norbert Caßens auf.

Das Ensemble „Naschuwa“ bereicherte die Festtage „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ mit einem Konzert in der St.-Martinus-Kirche. Die Gruppe spielte Klezmer und jiddische Lieder.

„Hebräisch ist die einfachste Sprache der Welt“, behauptete Matthias Helms. Nun gut, der „Frontman“ der Gruppe „Naschuwa“ verbrachte seinerzeit zwei Studienjahre in Jerusalem und spricht die Sprache perfekt. Seit Sonntagabend indes können auch die zahlreichen Nottulner, die sich in der St.-Martinus-Kirche eingefunden hatten, ein wenig Jiddisch. Im Rahmen der Festtage „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ gab die Band ein Konzert mit Klezmer und jüdischer Musik, verpackt mit sehr viel jiddischem Humor.

Vier Musiker

Unbekannte sind „Naschuwa“ in Nottuln nicht. Nicht nur, dass es bereits der vierte Auftritt der Band war, Gitarrist Thomas Damm kommt aus dem Stiftsdorf. Seit über 30 Jahren sind er, Matthias Helms (Geige und Gesang), Rainer Ortner (Akkordeon) und Thore Benz (Bass) ein sehr eingespieltes Team, wie sie am Sonntag bewiesen.

Sie nahmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise „durch verschiedene Länder jüdisch-musikalischen Lebens“, erklärte Helms. Klezmermusik, also rein instrumentale Stücke, waren ebenso dabei wie von Damm selbst Komponiertes, oder Lieder mit orientalischem Einschlag sowie alte und moderne hebräische Lieder. Was die vier musikalisch boten, war professionell und ein echter Hörgenuss.

Jüdischer Humor

Die Musiker ließen ihr Publikum jedoch mit den Musikstücken nicht allein. Witzig und mitreißend gab Matthias Helms jeweils einige Infos zum Besten. Zum Lied aus einem alten, 1938 gedrehten jüdischen Film „Mammele“ oder zum alten Sinatra-Hit „It had to be you“ im Klezmer-Style. Aber nicht nur das. Helms zeigte vor allem den jüdischen Humor auf. Dieser sei liebenswert und: „Der Jude lacht dabei am liebsten über sich selbst.“ Dass aber auch die Nottulner den jüdischen Humor nicht widerstehen konnten, zeigten die Reaktionen des Publikums auf die Witze, die Helms in perfektem jiddischen Dialekt trocken herausließ: Schallendes Gelächter tönte mehr als einmal durch das altehrwürdige Kirchenschiff. Die Musiker schafften es sogar, sich vom Publikum stimmlich unterstützen zu lassen: So wurde zum Synagogenwalzer nicht nur geschunkelt, sondern gar im Kanon mitgesungen. „Sie haben einen neuen Kirchenchor“, zeigte Helms schmunzelnd Dechant Norbert Caßens auf.

Die vier Musiker brachten ihrem Publikum perfekt die jiddische Musik und den Humor nahe, zeigten auf, wie nah Melancholie und Sehnsucht beieinander liegen können. „Der Humor ist dabei eine Medizin, die das Leben leichter macht“, beschrieben sie ihr Tun. Diese Medizin nahm das Publikum in Nottuln nur zu gern ein.