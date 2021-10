Musik zu „Schlafes Bruder“

An Allerheiligen (1. November) eröffnet das Trio Seraphim um 18 Uhr in der St.-Martinus-Kirche die Nottulner Novembertage 2021. Angelehnt an den Choral „Komm, o Tod, du Schlafes Bruder“ aus der Kreuzstab-Kantate von Johann Sebastian Bach bringen Heike Hallaschka (Sopran), Gerd Radeke (Trompete) und Christiane Alt-Epping (Orgel) Werke zu Gehör, die das Leben als Wanderschaft verstehen, das nach aller Mühsal und allem Schmerz seine Erlösung im Tod findet.

Der Tod ist das Ende irdischen Lebens, zugleich aber der Beginn des Ewigen Lebens. Sein „kleiner Bruder“, der Schlaf, geht über in eine Art Wiedergeburt, eine neue Lebendigkeit am nächsten Morgen. Kompositionen wie „Wanderers Nachtlied“ von Heinrich von Herzogenberg, „Trauermusik – Alle Menschen müssen sterben“ von Paul Hindemith und nicht zuletzt der berühmte Bach-Choral und seine Bearbeitung in der aus der Verfilmung des Romans „Schlafes Bruder“ bekannten Orgel-Toccata interpretieren auf unterschiedliche Weise Sehnsucht nach und Hoffnung auf Frieden, Erlösung und ewige Ruhe.

Hoffnung auf Frieden und Erlösung

Heike Hallaschka studierte Gesang in Köln, Münster, Kopenhagen und Düsseldorf und war Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbands. Sie hatte Auftritte bei bedeutenden europäischen Musikfestivals, Konzertreisen führten sie nach Frankreich, Japan, Russland und Amerika. Sie machte zahlreiche Rundfunk- und CD-Produktionen, darunter drei Solo-CDs.

Gerd Radeke studierte Trompete in Detmold und Musikwissenschaften in Münster. Er ist der 1. Trompeter in der Einklangphilharmonie Münster und im Blechbläserensemble „Embrassy“. Er machte viele CD-Aufnahmen, darunter auch – gemeinsam mit seiner Ehefrau Heike Hallaschka – die CD „Ave Maria“, aufgenommen in der Kölner Basilika St. Aposteln.

Renommierte Musiker

Christiane Alt-Epping studierte in Köln Schulmusik, Kirchenmusik und das Konzertfach Orgel. Seit über 30 Jahren ist sie gefragte Orgel- und Klavierbegleiterin für Gesangssolisten, Ensembles und Chöre, gab Orgelkonzerte, spielte im Rundfunk und für CD-Aufnahmen. Mit dem Trio Seraphim musiziert sie seit über zehn Jahren.

Ein Flyer zu den Nottulner Novembertage ist in der Gemeindeverwaltung erhältlich. Er kann auch – digital oder in Papierform – angefordert werden über die Mail-Adresse peteus@t-online.de. Der Flyer kann zudem heruntergeladen werden von der Homepage der Friedensinitiative.